Rossz étel, pocsék környék: Liu Shaoangék iszonyatos helyen laktak

Mindenre gondolnánk, csak arra nem, hogy Kanada ne tudna méltó körülményeket teremteni egy jeges eseménynek. Márpedig most ez történt. Péntektől vasárnapig Montreal rendezte a rövidpályás gyorskorcsolyázók világbajnokságát, és számos panasz érte a viszonyokat. Bánhidi Ákos, a magyar válogatott edző-menedzsere a szövetség honlapján elmondta, borzalmas állapotok fogadták őket.

– A körülmények felemásak – kezdte Bánhidi. – A csarnok egy régi építésű létesítmény, de maga a jég az rendben van.

Viszont a szállásunk nem felel meg egy világbajnokság színvonalának. Nem jó az étel, rossz a környék.

A szakember az nso-nak konkrétan azt mondta, gyakorlatilag egy gettónegyedben szállásolták el őket, ami a viadal nívóját nézve elfogadhatatlan. A csarnok is régi volt, 1962-ben épült, de ahogy Bánhidi fogalmazott, legalább jégre nem lehetett panasz, és Liu Shaoang ezt bebizonyította.

A kétszeres olimpiai bajnok Ádó pénteken és szombaton valamennyi futamát megnyerte, szombaton két aranyérmet zsebelt be, és ezzel három történelmi magyar eredményt ért el. Az 1500 méteren aratott győzelme azt jelentette, hogy ezen a távon először született magyar diadal a vb-ken. Aztán az 500 méteren aratott sikerével két legyet ütött egy csapásra: a sportág történetében ez volt az első alkalom, hogy magyar versenyző meg tudta védeni vb-aranyát, illetve az is először fordult elő, hogy magyar sportoló két egyéni távon is aranyérmet szerezzen ugyanazon a vb-n.

Shaoang korszakos klasszissá nőtte ki magát

– mondta az nso.hu-nak Bánhidi. – Ötvenévente születik ilyen sportoló, s nem Magyarországon, az egész világon. Láthattuk, mentálisan mennyire erős volt a pekingi olimpián, pedig az utazás előtt nem sokkal pozitív lett a koronavírustesztje, s a játékokon akadtak nehéz pillanataink. Montrealban ugyanezt látjuk, tapasztaljuk.

Liu Shaoang két győzelme azt jelenti, hogy pályafutása során már négy vb-aranyéremnél jár.