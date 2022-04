Ettől teljesít jobban Szoboszlai Dominik Lipcsében

Jól szállt be az április 7-i Atalanta elleni Európa-liga negyeddöntőjének (1-1) odavágóján Szoboszlai Dominik, ennek is köszönhetően vasárnap a Lipcse kezdőcsapatban találta magát a Hoffenheim ellen. A 3-0-ra megnyert összecsapást végigjátszotta, gólt és gólpasszt is szerzett. Ez azt jelenti, hogy 26 Bundesliga-találkozón öt gól és hét assziszt a mérlege. A magyar válogatott középpályása ezzel holtversenyben a második helyen áll a Lipcse kanadai táblázatán, egyedül az elképesztő idényt futó Christopher Nkunku előzi meg.

Jesse Marsch vezetőedzőt december 5-én menesztette a lipcsei klub, és az utód, Domenico Tedesco eddig leginkább a padon számított a 21 éves magyar játékosra, aki a kezdőcsapatban jóval hatékonyabb. Szoboszlai 14-szer kezdett, 1102 percet töltött a pályán, ötször maradt sípszótól sípszóig a gyepen. Ezeken a bajnokikon négy gól és négy gólpassz a termése, átlagosan minden második meccsén betalál vagy előkészít. Amikor azonban csereként lép pályára, a statisztikák romlanak. 12-szer szállt be a padról, összesen 297 percnyi bizonyítási ideje volt, egy góllal és három gólpasszal tudta csereként segíteni a Lipcsét. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik összecsapásán tud csak színt vinni a csapat játékába a padról. Tedescónak is egyértelmű lehet, Szoboszlaival a kezdősorban hatékonyabb lehet a csapata.

Az elmúlt hétvége a Bundesliga többi magyarjának is jól sikerült. Az RB Leipzig másik két légiósa, Gulácsi Péter és Willi Orbán végigjátszotta a kapott gól nélkül lehozott győztes bajnokit. A Freiburg légiósa, Sallai Roland asszisztot adott a Frankfurt elleni nagyon fontos győzelem során (1-2), míg az Union Berlin középpályása, Schäfer András megszerezte első gólpasszát a Hertha elleni városi derbin, csapata kiütéssel nyert (1-4).

Különösen fontos volt ez nekem, mert Berlinben egyelőre nem kapok teljes mérkőzéseket

– nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a 22 éves futballista.

Sohasem felejtem el ezt az estét, negyedik Bundesliga-meccsemen úgy nyertünk derbit, hogy gólpasszt adtam, vagyis kivettem a részem a sikerből.