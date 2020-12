Vonalkódolvasó szerepe a kereskedelemben (x)

Az évezredforduló óta környezetünk egyre jobban változik digitálissá, mely a kereskedelmi vállalkozásoknak is jelentős technológiai újításokat jelenthetnek. Folyamatos az igény a növekvő áruforgalmi és készletezési folyamatok gyorsítására, melyhez szorosan kapcsolódik az emberi hibázásokból adódó problémák csökkentése. Ezeknek a problémáknak a kiküszöbölésére az IT fejlődésével mára számtalan vonalkódtechnikai eszköz (címkenyomtató, vonalkódolvasó) áll a cégek rendelkezésre. A 2000-es évek elején ezeknek a készülékeknek a használata csak a nagy kereskedelmi vállalatok kiváltságai voltak, de napjainkban a vonalkódolvasók beszerzése a legkisebb boltok számára is könnyedén elérhető, sőt nélkülözhetetlen eszköznek minősíthető.



2020.12.21. 14:10 Bors



Az évezredforduló óta környezetünk egyre jobban változik digitálissá, mely a kereskedelmi vállalkozásoknak is jelentős technológiai újításokat jelenthetnek. Folyamatos az igény a növekvő áruforgalmi és készletezési folyamatok gyorsítására, melyhez szorosan kapcsolódik az emberi hibázásokból adódó problémák csökkentése. Ezeknek a problémáknak a kiküszöbölésére az IT fejlődésével mára számtalan vonalkódtechnikai eszköz (címkenyomtató, vonalkódolvasó) áll a cégek rendelkezésre. A 2000-es évek elején ezeknek a készülékeknek a használata csak a nagy kereskedelmi vállalatok kiváltságai voltak, de napjainkban a vonalkódolvasók beszerzése a legkisebb boltok számára is könnyedén elérhető, sőt nélkülözhetetlen eszköznek minősíthető.