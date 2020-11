Milyen cipők legyenek egy férfi szekrényében? (x)

Bár a közhiedelem szerint a nők szoktak komolyabb cipőkészleteket fenntartani, azért, ha alaposabban megnézzük egy férfi cipősszekrényét, szintén komoly mennyiségű lábbelivel találkozhatunk. Nem csoda, hiszen a férfi cipő választék is nagyon széles, emellett persze egyáltalán nem mindegy, hogy milyen alkalomra milyen cipőt választunk.

Éppen ezért van néhány alap férfi cipő, amire mindenkinek szüksége van, ha megfelelően szeretne minden helyzetben megjelenni. Az alábbiakban pedig adunk egy kis segítséget arra vonatkozóan, hogy melyek ezek a cipők.

Ezek a lábbelik mindenképpen kapjanak helyet a cipősszekrényedben

• Félcipő vagy mokaszin. A tavaszi, pláne a nyári meleg napokon eljön az a pont, amikor már mindenben kezd túlságosan melegünk lenni – így a cipőben is. Egy férfi persze nem vehet fel akárhová szandált vagy papucsot, ezért muszáj, hogy legyen valamilyen zárt cipőd, ami mégis kicsit szellősebb, esetleg könnyebb anyagból készült. Egy félcipő vagy mokaszin nagyon sokféle lehet, így a legkülönbözőbb stílusú öltözékekhez is találhatsz megfelelőt: elegáns bőrtől a könnyed vászonig minden szerepel a palettán.

• Sportcipő. Sportcipőre mindenkinek szüksége van, hiszen nem igazán van olyan ember, aki soha nem jár olyan terepen, ahol ez a legkényelmesebb, legpraktikusabb választás. Egy könnyű vízparti séta, egy erdei kirándulás, kerti sütögetés – még ha nem is vagy az a sportosan öltözködő fajta, az ilyen szituációkban biztosan nem a legjobb bőrcipődet fogod viselni. Szerezz be egy könnyű, kényelmes sportcipőt erre a célra!







© ccc.eu

• Bokacsizma. Amikor hidegebbre fordul az idő, ősszel és télen a bokacsizma a lehető legjobb választás. Ezek a lábbelik nagyon sokfélék lehetnek, ami a stílusukat illeti, így biztos, hogy mindenki talál olyat, ami megfelelő számára. A bokacsizmák elegánsabb öltözékhez is jó választást jelentenek, de akár egy farmerrel is nyugodtan viselheted őket.

• Bakancs. A bakancs olyan lábbeli, aminek szintén nagyon sok változata van, kezdve a túrabakancstól, egészen az utcai viseletre szánt darabokig. Nyilvánvalóan a stílusodtól függ, hogy ezeket viseled-e, de az év hidegebb időszakában nagyon jól jöhetnek. Pláne, ha jó minőségűt vásárolsz, ami vízálló, és kellőképpen ellenáll a zordabb időjárási körülményeknek is. A bélelt típusok a legkeményebb mínuszokban is elég meleg viseletet biztosítanak, a vékonyabbak pedig ősszel kiválóak.







© ccc.eu

Nagyjából ezek teszik ki azt az alapkészletet, de persze azért szükség van még olykor egyéb lábbelikre is. Említettük már a papucsot és a szandált. Nos, protokoll szerint ezekben dolgozni például nem igazán illendő menni, de szabadidős programokhoz, strandoláshoz, egy nyáresti sétához tökéletesek lehetnek, ezért célszerű otthon tartani belőlük a melegebb hónapokra.

Mivel a kínálat elég széles, például a CCC palettáján is, érdemes egy-egy típusból akár több darabot is beszerezni, hogy mindig olyat tudjunk hordani, ami megfelel az aktuális öltözékünkhöz. A cipő nem csak a nők számára fontos, férfiként is érdemes figyelmet fordítani rá, hogy a lehető legjobb lábbelit viseljük – esztétikai okokból is, és persze azért is, mert a lábunk meg fogja hálálni!