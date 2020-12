A jó kanapé kiválasztásának titka (x)

Milyen kanapéra van szükségünk? – Erre legtöbben azt válaszolják: „legyen kényelmes”! Igen, ám de mi lesz a többi szemponttal?!

Milyen kanapéra van szükségünk? – Erre legtöbben azt válaszolják: „legyen kényelmes”! Igen, ám de mi lesz a többi szemponttal?!

Biztosan állítjuk, hogy napjainkban már minden otthon egyik meghatározó, és az egyik legkihasználtabb bútora a kanapé. A kanapé, ami manapság már nem csak kényelmi funkciókat lát el, de a lakberendezés egyik legfontosabb, és centrális darabja. Családi tévézések, baráti beszélgetések, társajáték csaták színhelye, de rengeteg ember a délutáni szunyókálását is inkább a kanapéján élvezi, mint a hálószobában. Ezért mondjuk, hogy több szempontot is figyelembe kell venned, ha igazán, minden igényedet kielégítő, kényelmes és tartós kanapét keresel magadnak és a családodnak.







© Pixabay

Összeszedtük neked azokat a fontos szempontokat, amiket célszerű mérlegelned álmaid kanapéjának megtalálásához.

Fontos a helység mérete, és persze, az is, hogy milyen lakberendezési stílus a mérvadó ott, ahova a kanapé kerül. Kik és naponta mennyit fogja használni, csak kényelmes ülőalkalmatosságot, vagy egy-egy alkalommal vendégágynak nyithatót, netán mindennapos alvási igényekre gyártott kanapét keresel-e?

Kanapé, ha vendégágyat is szeretnék

Vendégágynak is használt kanapénál választhatunk szivacsos vagy rugós kivitelűt, mert egy-két éjszakai alvásra ezek is alkalmasak, mindenkinek az alvási szokásai döntik el, milyen keménységű fekvőfelületre van szüksége. Figyeljünk arra is, hogy ágynak nyitva, a kapott fekvőfelület minden ponton azonos anyagból készüljön, ezáltal biztosítva a megfelelő és kényelmes fekvőfelületet.

Egy két vendégéjszaka kedvéért azonban nem érdemes kompromisszumot kötni, ilyenkor inkább a becsukott kanapé kényelmét, támlamagasságát, és a szövetet érdemes kényelmi igényeinkre szabni.

Kinyitható kanapé

A kinyitható kanapékat leginkább kétszemélyes alváshoz javasoljuk, itt a nyitási módok különbözőek.

Ha mindennapos alváshoz választunk, érdemes a lebillenthető háttámlájú modelleket választani, mert így párhuzamosan tudunk feküdni a kanapé hosszával, ezáltal sík fekvőfelületet kapunk mindenképp.







© Pixabay

A kihúzhatós, vagy több darabból kihajtogatható alvófelületű kanapék, inkább 1-2 napos vendégéjszaka esetén megfelelőek, mindennapos alváshoz nem érdemes ezt választani.

A kényelmes és pihentető alvás érdekében 2 személyes mindennapos alváshoz választott kanapénk mérete minimum 140 cm, de inkább 160 cm legyen.

Viszont ha valóban csak egy kényelmes kanapét szeretnénk, mindenképp fix kivitelűt válasszunk, nem érdemes kizárólag 1-2 vendégéjszaka miatt nyitható kanapét venni, mivel a fix kivitelűek, stabilabb, masszívabb felépítésűek, és már kaphatóak olyan kanapék is, amin becsukva is kényelmes alvást biztosít, ha valóban csak pár éjszakai alvásról van szó.

Kanapé stílusok

Azt már csak ízlésünk, és lakásunk lakberendezési stílusa határozza meg, hogy a letisztult klasszikus formájú kanapékat, vagy a modernebb design-os darabokat kedveljük, a legfontosabb, hogy akár ülőalkalmatosságként, akár pár napos alváshoz, vagy vendégágynak használjuk, kanapénk kényelmes, időtálló, a lakásunk ízlésvilágához igazodó darab legyen, így könnyen otthonunk központi helyévé válik kedvenc új kanapénk.

A modernebb stílusú kanapékról tudni kell viszont, hogy a különleges formavilág miatt kevesebb kinyitható modellt találunk közöttük.







© Pixabay

Formavilágukat tekintve, a kanapék lehetnek hagyományos pad formájú 2 vagy 3 személyes kivitelűek, vagy sarok kanapék, amik nevükből adódóan sarokba helyezhetőek, itt figyelni kell a kivitelre, hogy jobbos vagy balos kanapé a megfelelő számunkra, valamint vannak a nagyobb U formájú bútorok, amiket már inkább ülőgarnitúra kategóriába sorolhatunk mintsem kanapéba, ezért a hely nagysága, és az igények határozzák meg leginkább, hogy kanapét, vagy ülőgarnitúrát választunk otthonunkba.







© Pixabay

A kanapé mérete is fontos!

Manapság egyre többen rendelnek webáruházból kanapét, ahol, mint minden más webes vásárlásnál, ugyanazok az elállási jogok, és garanciák vonatkoznak a termékekre, mint bármilyen más weben rendelt termékek esetén. Üzletben történő vásárlás, vagy webáruházból történő rendelés esetén minden szemponton felül áll a méret kérdése, mivel sokan csak a vásárlás után szembesülnek vele, hogy gondosan kiválasztott kanapéjuk, nem fér el az adott helységben, webes vásárlás esetén így hosszabb időt vesz igénybe a kanapé megfelelő méretűre való cseréje.

Ha Te is szívesen rendelsz webáruházból kanapét, sarokkanapét, akkor a fenti szempontok figyelembe vételével, biztosan megtalálod álmaid kanapéját, ami hosszú távon otthonod központi bútora, és dísze lesz.