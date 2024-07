EZ A NAP MÁS! MOST PRÓBÁLJA KI A SPORTFOGADÁST, HA EDDIG MÉG NEM TETTE!

„Pontosan egy éve indítottuk el a sportfogadási termékünket a piacon, és büszkén mondhatjuk, hogy egyre növekszik azoknak a tábora, akik bennünket választanak a tippjeik megjátszásához. Folyamatosan követjük játékosaink visszajelzéseit annak érdekében, hogy még inkább élményszerű legyen az oldalunk használata, érdekesebbek a fogadási lehetőségek, illetve minél inkább vonzóak azok a bónuszok és extra ajándékok, amelyekkel a kiemelt eseményekre készülünk. Tehát érdemes lesz továbbra is figyelni az oldalunkat és követni a közösségimédia-felületeinket is!” – mondta Koppány Gergely, a Vegas.hu sportfogadási oldalát üzemeltető LVC Diamond Kft. sportfogadási szakmai igazgatója.

A július 3-ai születésnap alkalmából szintén valami olyanra készül a Vegas.hu csapata, amire eddig itthon, legális sportfogadó irodánál még nem volt példa: egy teljes napon át óránként (!) érkeznek a születésnapi exkluzív Szuperfokozók, amelyek jelentősen megemelik a nyereményszorzókat az adott mérkőzésekre vonatkozóan. Emiatt érdemes lesz többször is visszalátogatni az oldalra, hiszen ezek a különleges oddsfokozók csak limitált ideig lesznek elérhetők, továbbá mindig más és más fogadásokra, akár későbbi Eb-meccsekre, akár egyéb sporteseményekre vonatkoznak majd.

Vegas.hu

Ráadásul a foci-Eb ideje alatt akár egy egészen kis összegű fogadás is 50 millió forintot érhet egy szerencsés játékos számára, ugyanis a tét nagyságától és a fogadás kimenetelétől függetlenül ekkora összeget sorsol ki az oldal azok között a fogadók között, akik teljesítik a nyereményjáték feltételeit!

Hiába lesz pihenőnap az Eb-n,

július 3-án sem maradnak izgalmas meccsek nélkül a fogadók!

A Copa América a labdarúgást kedvelők széles tömegeit vonzza a képernyők elé az egész világon, olyan legendás futballnemzetek válogatottjaival, mint a brazil, az uruguayi vagy az argentin tizenegy. A Vegas.hu játékosai élőben követhetik most is és a születésnap alatt is a Dél-Amerikában zajló küzdelmet az oldal saját streamingfelületén.

Az indulás óta a labdarúgás mellett többek között a tenisz, a jégkorong, a kosárlabda és az asztalitenisz legnépszerűbb sporteseményei és tornái is elérhetők, mint a szintén most kezdődő wimbledoni tenisztorna. Mindehhez nem kell más, csak regisztráció és internet, és akár okostelefonon, mobilapplikációban is élőben nézhetők a közvetítések.