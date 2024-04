Új, műfajokon átívelő koncertsorozatot indít az MVM (x)

Névadó szponzorként támogatja az MVM a 2024 nyarán induló MVM Classic&Club koncertsorozatot, melynek művészeti vezetője Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész. A sorozat klasszikus zenei hangversenyek mellett jazz, népzenei és könnyűzenei koncerteket kínál az igényes zeneművészet szerelmeseinek.

Az első évadot kiemelkedő, Kossuth- és Junior Prima-díjas magyar zeneművészek és a könnyűzene hazai kiválóságai fémjelzik, a későbbiekben pedig a világ legelismertebb művészeit is Magyarországra várják majd. A sorozat részeként kerül sor a klasszikus zenei produkciókat felvonultató MVM Classic, illetve a minőségi könnyűzenét középpontba helyező MVM Club koncertekre.

Balról jobbra: Baráti Kristóf Kossuth-díjas hegedűművész; Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, a koncertsorozat művészeti vezetője; Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója és Tóth Vera Artisjus-díjas énekesnő Fotó: Kondella Misi Photography

A szériát megnyitó MVM Classic koncert június 2-án lesz hallható, „Kossuth-díjas Junior Primák” címmel. Az eseményen Balázs János, Baráti Kristóf, illetve Bogányi Gergely Kossuth-, Liszt Ferenc- és Junior Prima-díjas világhírű művészek nyújtanak majd felejthetetlen zenei élményt, a Junior Prima- és Artisjus-díjas Anima Musicae Kamarazenekar közreműködésével. Az első MVM Club eseményen pedig, 2024. június 6-án Tóth Vera, Artisjus-díjas énekesnő, Csík János, Kossuth-díjas zenész, illetve Pál István „Szalonna” és Bandája mutat be egy egyedi produkciót.

„Az MVM zeneművészet támogatása iránti elkötelezettsége több évtizedes múltra tekint vissza, de folyamatosan keressük az új lehetőségeket, hogy még többet adjunk a művészetnek, a művészeknek és ezáltal a kultúraszerető közönségnek. A koncertsorozat szervesen illeszkedik hagyományainkhoz, miközben friss, színes tematikával és kiváló minőségű zenei kínálattal szolgál. Az MVM Classic&Club koncertsorozat egy új, izgalmas fejezetet nyit a zenei kultúrában, összehozva a klasszikus és könnyűzene szerelmeseit egy olyan rendezvénysorozaton, melynek célja a kölcsönös megértés és tisztelet megteremtése a különböző műfajok iránt. Mindez szorosan kapcsolódik az MVM ZENERGIA nagykoncertek azon törekvéséhez, amely a klasszikus zeneművészet és a minőségi könnyűzene közös ünneplését tűzte zászlajára” – mondta Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója.

Balról jobbra: Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója; Baráti Kristóf Kossuth-díjas hegedűművész; Tóth Vera Artisjus-díjas énekesnő; Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, a koncertsorozat művészeti vezetője és Bucz Magor Junior Prima-díjas zeneszerző, a sajtótájékoztató moderátora Fotó: Kondella Misi Photography

„Fiatalos és lendületes ideológia jellemzi az MVM Classic&Club sorozatot, amely kiemelt szerepet szán a zeneművészet fiatal hazai tehetségeinek is. Azon ifjú művészeknek, akiket a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájában is évről évre elismernek. Nem túlzás azt mondani, hogy speciális módon állítottuk össze a zenei programokat és a fellépő művészeket. A koncertsorozat művészeti vezetőjeként a legfőbb célom, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a két, látszólag egymástól távoli világot és műfajt, ezzel is minél többekhez juttatva el a zeneművészet legfontosabb értékeit” – tette hozzá Balázs János.

Tóth Vera és Balázs János produkciója az MVM Classic&Club koncertsorozat sajtótájékoztatóján Fotó: Kondella Misi Photography

Az MVM 60 millió forinttal támogatja a koncertsorozatot, amely az energetikai holding megújított zeneművészeti aktivitásainak egyik fő eleme lesz a jövőben. Az MVM ZENERGIA jótékonysági gálakoncertet és a Junior Prima Díjat követően ez a harmadik olyan kezdeményezés, ahol az MVM kinyitja a zenei palettát, hogy az igényes zenekedvelők minél szélesebb rétegét elérje.

Balázs János és Baráti Kristóf produkciója az MVM Classic&Club koncertsorozat sajtótájékoztatóján Fotó: Kondella Misi Photography

A programsorozatban kiemelt figyelmet kapnak a gyermekeknek szóló események is, az MVM Classic&Club gyermekkoncertekkel, illetve az év végén egy meghitt karácsonyi előadással. Az MVM ezúton is köszönetet mond az MVM Koncertek szervezésében résztvevőknek eddigi munkájukért, szakmai elhivatottságukért.

További információk: mvmclassicclub.hu