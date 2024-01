Barbie vagy Oppenheimer lesz a befutó? Fogadjunk, hogy tudod! (x)

Mára teljesen megszokottá vált, hogy családtagok, barátok, kollégák vagy épp osztálytársak tippelnek egymás között a filmes díjak reménybeli győzteseire. És aztán közösen, kisebb-nagyobb társaságokban követik élőben a díjkiosztók közvetítéseit, hogy így is osztozhassanak az izgalmakon.

Fotó: Vegas.hu

A Vegas.hu legújabb fejlesztésének köszönhetően december 23-ától már hivatalosan, legális körülmények között is fogadhatnak a kihívásra vágyók a 2024. január 7-én esedékes 81. Golden Globe-gála 9 főkategóriájában.

A Vegas.hu-n bemutatkozó FilmTipp segítségével már nemcsak a sport-, hanem a filmrajongók is kamatoztathatják a hosszú évek alatt felhalmozott tudásukat és rutinjukat!

HOGYAN FOGADHATOK?

Nagyon egyszerűen.

December 23-ától a Vegas.hu Különleges fogadások – FilmTipp menüpontja alatt tippelheted meg az egyes Golden Globe-főkategóriák győzteseit, vagyis azt, hogy a legjobb musical/vígjáték kategóriában a Barbie, a legjobb rendezőében Bradley Cooper, a legjobb férfi főszereplő (dráma) kategóriában pedig Leonardo DiCaprio viszi-e haza a vágyott aranytrófeát.

A magabiztosabb vagy kockázatvállalóbb játékosok kipróbálhatják az úgynevezett kötésben történő fogadást is, ami az jelenti, hogy több győztesre lehet fogadni ugyanazon a szelvényen, de csak akkor nyer a játékos, ha minden győztest helyesen tippel meg. Így nagyobb a nyereményszorzó, nagyobb a kockázat, de nagyobb a nyeremény is! A nagyszámú lehetséges kombinációknak csupán a bátorságod szabhat határt.

Ha alaposan fel akarsz készülni (és megfogadsz egy jó tanácsot), böngészd a hazai és nemzetközi filmes híreket, sőt azt is érdemes figyelemmel követned, hogy az egyes jelöltek hogyan teljesítettek a Golden Globe-ig, például a november 30-án kihirdetett New York Film Critics Circle Awards-on.

Ha úgy érzed, felkészültél és biztos vagy a tippjeidben, kattints ide, és regisztrálj: https://vegas.hu/help/filmtipp

Ha először jársz a Vegas.hu oldalon, akkor az első befizetési bónuszt is igénybe veheted, azaz az első befizetésed után jóváírjuk neked a befizetett összeg 100%-át, de legfeljebb 20 000 Ft-ot a bónuszegyenlegeden, amelyből további fogadásokat tehetsz akár a Golden Globe győzteseire, akár az általad kiválasztott sporteseményekre.

A nyereményed ráadásul minden esetben adómentes!

A VEGAS.HU OLDALON FOGADHATÓ FŐKATEGÓRIÁK, JELÖLTEK ÉS KOMBINÁCIÓK VÁLASZTÉKA

LEGJOBB DRÁMA

Oppenheimer

Megfojtott virágok

Maestro

Előző életek

Érdekvédelmi terület

Egy zuhanás anatómiája

LEGJOBB MUSICAL VAGY VÍGJÁTÉK

Barbie

Szegény párák

American Fiction

The Holdovers

May December

Air - Harc a legendáért

LEGJOBB RENDEZŐ

Bradley Cooper - Maestro

Greta Gerwig - Barbie

Yorgos Lanthimos - Szegény párák

Christopher Nolan - Oppenheimer

Martin Scorsese - Megfojtott virágok

Celine Song - Előző életek

LEGJOBB FÉRFI FŐSZEREPLŐ DRÁMÁBAN

Bradley Cooper - Maestro

Cillian Murphy - Oppenheimer

Leonardo DiCaprio - Megfojtott virágok

Colman Domingo - Rustin

Andrew Scott - All of Us Strangers

Barry Keoghan – Saltburn

LEGJOBB NŐI FŐSZEREPLŐ DRÁMÁBAN

Lily Gladstone - Megfojtott virágok

Carey Mulligan - Maestro

Sandra Hüller - Egy zuhanás anatómiája

Annette Bening - Nyad

Greta Lee - Előző életek

Cailee Spaeny – Priscilla

LEGJOBB NŐI FŐSZEREPLŐ MUSICALBEN VAGY VÍGJÁTÉKBAN

Fantasia Barrino - The Color Purple

Jennifer Lawrence - Barátnőt felveszünk

Natalie Portman - May December

Alma Pöysti - Hulló levelek

Margot Robbie - Barbie

Emma Stone - Szegény párák

LEGJOBB FÉRFI FŐSZEREPLŐ MUSICALBEN VAGY VÍGJÁTÉKBAN

Nicolas Cage - Álmaid hőse

Timothée Chalamet - Wonka

Matt Damon - Air - Harc a legendáért

Paul Giamatti - The Holdovers

Joaquin Phoenix - Amitől félünk

Jeffrey Wright - American Fiction

LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLŐ

Willem Dafoe - Szegény párák

Robert De Niro - Megfojtott virágok

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Charles Melton - May December

Mark Ruffalo - Szegény párák

LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ