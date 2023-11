Terjed a kutyások körében a műfű (X)

TikTok videókban mutatják meg a hírességek a műpázsitjukat. Az élénk zöld oázis vajon mennyire marad tiszta és tartós? Összeszedtük a tudnivalókat a műfűről, melyben segítségünkre volt a téma tapasztalt szakértője, Papp Ákos, a Holland Pázsit tulajdonosa, aki családjával 12 éve foglalkozik eredeti holland műfüvek forgalmazásával és telepítésével országosan.

Divat vagy praktikus megoldás?

Lola a teraszt burkoltatta le műfűvel. Ő és kutyusa is imádják, azóta minden reggelt itt kezdenek a puha pázsiton egy kis levegőzéssel. Ehhez pedig nem kellett felszedni a kőburkolatot, hanem erre ragasztotta rá a kivitelező csapat a pontosan lemért és levágott pázsitot.

Szintén a teraszt csinosította Kautzky Armand, akinél három kutya is alapos tesztelésnek veti alá a holland műfüvet. A színész legenda elmesélte, hogy bár nem a terasz a kutyák illemhelye, ha néha oda sikerül pisilniük, akkor sincs gond, hiszen a folyadék el tud folyni és egy perc múlva már se látni se szagolni nem lehet a kutyapisit.

Fotó: Holland Pázsit Kft

Tóth Andinak egy betonalapokkal burkolt udvarrészt újítottak meg a pázsitszakértők. Hatalmas rotweiler kutyája boldog rohangászással vette birtokba a területét.

Berki Krisztián olimpikon bohókás angol bulldogja, Amber is a nehézsúlyú pázsittesztelők táborát erősíti, már két éve használja vadi újnak kinéző udvarrészét. Csutiék teraszán pedig Fradika a főnök, aki a műfüves területen kihenteregheti magát, mégis egyszerű utána tisztán tartani a pázsitot.

Fotó: Holland Pázsit Kft

“Ezeknél a feladatoknál egyszerű dolgunk volt, mert stabil, egyenletes alapra kellett ráhelyeznünk és rögzítenünk a műfű burkolatot. Amikor az udvarba tesszük egy folyton gazosodó vagy túl árnyékos terület megszépítésére, akkor földmunkát is végzünk előkészítésképp, hogy 8-10 év múlva is pont ugyanolyan szép legyen a terület, mint az átadás napján”, avat be a Holland Pázsit vezetője.

Miért szeretik ennyire a kutyások a műfű burkolatot?

Az első, amit mindenki megemlít, hogy meseszép és puha környezetet ad. Különösen látványos a változás, ha korábban szürke beton vagy hideg érzetet adó kőburkolat tetejére kerül a természetet idéző pázsit.

Az első benyomás után a következő érdekes megfigyelés, hogy a kutya nem ás annyit a műfüvön, mint a hagyományos gyepen, pedig sokan attól tartanak, hogy a nagytestű kutya majd felszakítja a gyönyörű pázsitot. Mivel a műfű burkolat elfedi a kutyák számára érdekes szagokat, így nem éreznek késztetést az ásásra sem.

Ezután szokott következni az aggodalom, hogy kellemetlen szagú lesz-e a műfű a kutyapisitől és a nagy dolgok elvégzésétől. Teraszon, amikor betonfelület van alatta, és nem tud gyorsan elfolyni a pisi, akkor a nyári kánikulában valóban kellemetlen szaga lehet, ezért a szakértő azt javasolja, hogy ne a terasz legyen az a kijelölt hely, ahol a kutya a dolgát végzi. Szerencsére, a kertben nincs ilyen gond, mivel a műfű átereszti a nedvességet, így az esőt és a kutyák vizeletét is, épp úgy, ahogy az élő pázsit. A nagyobb dolgok eltakarítása is egyszerű feladat, mivel az eredeti holland gyártmányú műfüvek rugalmasak, nem engedik teljesen besüllyedni a kutyák “ajándékát”. Tehát a tisztításhoz elég a jó öreg lapát, pont úgy, ahogy az udvaron megszoktuk.

Ezeken múlik a műfű tartóssága

Ugyanakkor a szépség mellett fontos szempont az is, hogy mennyire tartós a műfű. Ahogy a szakértő mondja, “a tartósság egyrészt az alapanyag minőségén múlik, azaz nem mindegy, hogy olyat vásárolunk, ami egy-két év alatt tönkremegy, lelapul, vagy olyat, amire 8-10 év garanciát kapunk.” Hozzáteszi, hogy “ezután pedig a kivitelezést is érdemes profi csapatra bízni, egy terasz leburkolását még DIY módon is szépen meg lehet oldani, de az udvarban már szükség lesz a munkagépekre és a tapasztalatra ahhoz, hogy ne legyen egy idő után hepehupás alatta a talaj”.

Abban is nagy különbségek fedezhetőek fel, hogy egy műpázsit lelapul egy nagy testű kutya alatt vagy sem. “Az eredeti holland gyártmányú műfüvek különleges szálkialakítással rendelkeznek, ennek köszönhetően, ha le is nyomta őket a pázsiton heverésző bernáthegyink, képesek újra kiegyenesedni”, tudtuk meg a műfű szakértőtől.

Az újrahasznosítható műfű egyre népszerűbb a kutyák és a gazdáik körében is

“Egyre többen keresik a környezetbarát opciót, a holland Royal Grass 100%-ban újrahasznosítható műfű termékeket. Ezekben nincs az alsó rétegben gumidarálék a sportfüvekkel ellentétben, és a fűszálak barázdáltak, hogy 20 százalékkal hűvösebb maradjon a nyári melegben is a műfű. Azt mesélik nekünk a gazdik, hogy a térkő burkolat és a műfű közül mindig a műfüvön fekszik nyáron a kutya. Ez nálunk is így van, 12 éves Hörbi, a kutyánk, ő volt az első hivatásos műfű tesztelő Magyarországon”, ad betekintést Papp Ákos.

Műfű és a többi háziállat

Vajon a kutyákon kívül a többi házi kedvenc hogyan reagál a műfűre?

“Macska tesztelőnk is van, nagyon szeret rajta napozni, sosem pisil rá. Ezenkívül tudjuk, hogy nyulat is tartottak már Holland Pázsiton, és bár a nyulak szívesen megrágcsálnak akár bútort, vezetéket is, a műfű szálait nem rágták meg. A gazdi pedig azt mesélte, hogy a nyúlbogyók is könnyen lejöttek róla”, zárja gondolatait a Holland Pázsit szakértője.