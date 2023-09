Ikonikus férfi fürdőnadrágok a filmek világából (x)

A fürdőruhadivatot nemcsak a guruk írják, hanem a filmek is. Ez mindig is így volt: a filmekben megjelenő ruhák, fazonok végül bejárták és persze meghódították az egész világot. Úgyhogy még jó, hogy ez alól cseppet sem képeznek kivételt a fürdőruhák. A férfi trend egyik sarokköve, hogy a legendás színészek milyen modellekben bukkantak fel a filmvásznon. Egy-egy ilyen jelenet akár évtizedekre is meghatározhatja milliók ízlését. Nézzük, melyek ezek a trendi irányzatok, amik még ma is hódítanak!