Tudjuk biztonságban a munkaeszközeinket is! (x)

Ugyan néhány telefonhívás lebonyolítása nem jelent nagy kockázatot, azonban azzal, hogy a reptereken, szálláshelyeken és egyéb közösségi helyeken elkezdjük használni – az internetre csatlakozva – vállalati laptopunkat, telefonunkat, számos veszélynek tehetjük ki saját-, illetve közvetetten a munkahelyünk adatait is.

Fotó: Getty Images

Pár egyszerű irányelv szem előtt tartásával ugyanakkor jelentősen elősegíthetjük, hogy a nyaralás valóban a pihenésről szóljon, és az adatok szempontjából is biztonságos legyen az irodán kívüli munkavégzés.

A legfontosabb szabály: ne vigyünk magunkkal több elektronikai eszközt és ezzel együtt adatot, mint amennyire ténylegesen szükségünk van!

A nyilvános hálózatok számos veszélyt rejtenek, hiszen azzal, hogy szabadon csatlakozhatunk ezekhez a hálózatokhoz, az adataink is könnyen hozzáférhetővé válhatnak a kiberbűnözők számára. Mivel a munkahelyi eszközeink esetén nem csak a saját, hanem a vállalat adatai is veszélybe kerülhetnek, érdemes a megszokottnál is nagyobb elővigyázatossággal eljárnunk a nyilvános hálózatok kezelése esetén. Csak olyan oldalakat látogassunk, amelyek titkosított csatornát (HTTPS) használnak kommunikációra, kerüljük a banki ügyintézést, illetve minden egyéb olyan tevékenységet, ami felhasználói adatok (azonosító és jelszó) megadását igénylik. Érdemes továbbá VPN szolgáltatást igénybe venni.

A fizikai elvesztés eshetőségét sem szabad kizárnunk, legyen szó a nyaralás alatt a céges eszközök szállodai szobában felejtéséről, az azokat tartalmazó poggyász elvesztéséről, vagy a nyaraláson túl, a mindennapok során figyelmetlenségből bekövetkező balesetekről. Fontos, hogy a céges eszközök eltűnése esetén a felelősség minket fog terhelni, itt már nem csak az adatok tekintetében, hanem az ellopott eszköz értékében is.

Amennyiben nem tudjuk elkerülni a vállalati eszközök használatát a nyaralás során, a pihenés megkezdése előtt mindenképp érdeklődjünk, hogy a munkáltatónknál egyáltalán van-e erre lehetőség. Amennyiben igen, kérjünk részletes tájékoztatást, hogy milyen műveleteket szükséges elvégeznünk az eszközökön a biztonságos használat érdekében. Ezek között általában szerepelni szokott a biztonsági másolat készítése, titkosítás használata (pl.: BitLocker), illetve a már említett VPN használata.

Összességében, amennyiben lehetőségünk van rá, hagyjuk a vállalati eszközöket a munkahelyen, biztonságos környezetben – ez nem csak az információbiztonság, de a saját jóllétünk, a munka-magánélet egyensúly megtartása miatt is javasolt.

A Magyar Nemzeti Bank társalapításával létrejött Kiberpajzs fő célja a kibercsalások legjellemzőbb típusaival kapcsolatos tájékoztatás, és a lakosság pénzügyi tudatosságának erősítése. A platform ennek mentén tájékoztatja, valamint releváns tanácsokkal látja el a látogatókat a legelterjedtebb kibertámadások kapcsán.