Ha gyomorpanasz, akkor Intestal! (x)

A legtöbbünk számára bár kellemetlen, de ismerős, hogy „megy a hasunk”, ugyanakkor fontos, hogy felismerjük: ez az emésztőrendszerünk zavarának egyik tünete lehet, főleg, ha székletünk állaga laza, folyékony, vagy vízszerű és naponta több, mint háromszor jelentkezik. Mindkét feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy a hasmenés tényét megállapíthassuk. Az ismert kór két típusát tartjuk számon: az egyik a néhány napig, esetleg hétig fennálló heveny-, a másik az ennél hosszabb lefolyású, krónikus hasmenés. Míg a heveny hasmenést leggyakrabban vírusok, baktériumok, esetleg ételmérgezés okozza és általában otthon kezelhető, addig a krónikus hasmenés hátterében gyakran bélbetegség, vagy bélműködési zavar áll, ez pedig rendszerint részletes kivizsgálást és orvosi kezelést igényel.

Mindkét esetben hatásosan alkalmazható az Intestal tabletta, mely a hasmenésen túl, a gyomorrontás, a gyomorégés és a hányinger esetén is biztos megoldást jelenthet, mivel visszaállítja bélműködésünk természetes egyensúlyát többek között azzal, hogy fokozza a folyadék felszívódást a bélfalon keresztül, és segíti a hasmenés megszüntetését.

Az Intestal tabletta hatóanyaga a bizmut szubszalicilát több előnyös hatással is rendelkezik, többek között antibakteriális, bélszekréciót gátló és antioxidáns hatással.

Adszorbens (megkötő) tulajdonsága miatt képes bizonyos baktériumok és az általuk termelt hasmenést okozó káros anyagok (toxinok) megkötésére meggátolva azok véráramba jutását.

Összehúzó hatásának köszönhetően csökkenti a bélfal érzékenységét, a bélnedv kiválasztását.

További előnyös tulajdonsága, hogy a bélnyálkahártyán védőréteget hoz létre csökkentve ezzel a gyulladást, a nyálkatermelést és a bélfal kórosan megnövekedett izgalmi állapotát is. A készítmény védőréteget képez a nyelőcső alsó részén és a gyomorban is, amely megvédi a károsodott szöveteket a sósav hatásaival szemben.

Emésztési zavarok esetén a tabletták fokozzák a gyomor mozgását, segítik az emésztési zavarok kezelését és enyhe savlekötő hatással is rendelkeznek, ennek köszönhetően nemcsak a hasmenést kezelik, hanem csökkentik a túlevéssel járó gyomorrontásos tüneteket is.

A hasmenés mellett hányinger, gyomorégés esetén is alkalmazható és adható 12 éves kor feletti gyermekeknek is.

A hasmenésnek számos különböző tünete lehet: a heveny hasmenés mellett jelentkezhet hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasi görcs, puffadás, hőemelkedés és láz is, ám a krónikus típus esetén olyan komolyabb tünetek is felléphetnek, mint a fogyás, a véres széklet, a gyermekeknél a növekedés-elmaradás, a vérszegénység, a bőrbetegség, vagy a csontritkulás. Fontos, hogy mindig figyeljünk a kiszáradásra utaló jelekre, mint például száraz nyelv, fejfájás, szédülés, gyengeség, aluszékonyság, vizelet mennyiségének csökkenése, vagy az emelkedett szívfrekvencia, hiszen ezek akár súlyos állapotokhoz is vezethetnek.

Haladéktalanul forduljunk orvoshoz amennyiben székletünk fekete, vagy friss, piros vagy alvadékos vért tartalmaz, esetleg genny jelenik meg benne. Szintén javallott orvosunk felkeresése, ha hasmenésünk tartósan magas lázzal jár, több, mint egy napig fennáll, vagy, ha a kiszáradás jeleit észleljük magunkon.