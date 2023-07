3+1 nyári tipp az ártalomcsökkentéshez (x)

#1 Használjunk fényvédőt minden nap!

Nyáron egész más időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodnia bőrünknek, melyek közül az erőteljes napsugárzás különösen káros lehet. Az UVA- és az UVB-sugarak nemcsak napégést okozhatnak, hanem idő előtti bőröregedést, szemkárosodást, napallergiát, súlyos esetben pedig akár bőrrákot is. Ezért elengedhetetlen, hogy a legmelegebb órákban ne tartózkodjunk hosszan a napon, vagy ha igen, akkor is hordjunk kalapot és használjunk fényvédő krémet. A bőrtípusunknak megfelelően lehetőleg minél nagyobb faktorszámú napolajat vagy naptejet használjunk, az érzékeny bőrrel rendelkezők pedig különösen figyeljenek oda a folyamatos védelemre. Érdemes már a nap elején felvinni a fényvédőt, hogy amint kilépünk az utcára, bőrünk azonnal védelmet kapjon.

Fotó: Shutterstock

#2 Hidratáljunk kívül-belül!

A forró, száraz időben könnyebben kiszáradunk. Ezt sokszor észre sem vesszük, ha napon vagyunk, izzadunk, és nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy naponta hét-nyolc pohár vizet megigyunk. Ezért ebben az évszakban tudatosan oda kell figyelnünk arra, hogy feltöltsük a folyadékraktárainkat. Belülről a megfelelő mennyiségű vízzel hidratálhatjuk a bőrünket, míg kívülről egy tápláló hidratálókrémmel. Nyáron érdemes lágyabb textúrájú, természetes összetevőkből álló termékeket választani, melyek nem ragadnak és nem nyújtanak zsíros érzetet a bőrön.

#3 Változtassunk az étkezési szokásainkon!

A nagy hőségben egész más típusú ételeket igényel a szervezetünk, mint ősszel vagy télen. Érdemes minél több szezonális zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, hiszen amellett, hogy folyadékkal látnak el, még fel is tankolhatunk a bennük található vitaminokból és ásványi anyagokból. Az A-vitaminban gazdag ételek — például a sárgarépa, a zeller vagy a sárgabarack — fogyasztása hozzájárulhat a napégette bőr gyógyulásához, a szemünk egészségéhez, illetve megelőzhetjük általa a bőrünk száradását, kirepedezését is. Kánikulában kerüljük a túlzottan fűszeres, sós és zsíros ételeket, melyek megterhelik az emésztőrendszerünket. A melegben gyorsabban megromlanak az élelmiszerek, ezért fokozottan figyeljünk a megfelelő hűtésükre és tárolásukra is, főleg a húsok és tejtermékek esetében.

+1 Tájékozódjunk az ártalomcsökkentett megoldásokról!

Manapság már senki nem vonja kétségbe, hogy a dohányzás káros az egészségünkre, sokan mégsem hagynak fel ezzel a szokással. Számukra, ha például nyári fesztiválokon, koncerteken, összejöveteleken rágyújtanának, alternatívát jelenthetnek az olyan újgenerációs megoldások, amilyen az e-cigaretta, a hevítéses dohánytermékek vagy nikotinpárna. Ezek a technológiák tartalmaznak ugyan nikotint, használatuk azonban nem jár égéssel, így a hagyományos cigaretta fogyasztásához képest alacsonyabb károsanyag-kitettség érhető el.*

*A bizonyítékok széles körére alapozva, és feltételezve, hogy teljes mértékben leszoknak a cigarettáról. Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, amely a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. megrendelésére készült. Kérjük, további információkért látogassa meg az égéshelyett.hu oldalt.