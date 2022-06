Újra igent mondott egymásnak Dér Heni és férje a megújult Camponában (x)

Azonban nemcsak nekik friss és izgalmas ez az élmény, hanem mindenkinek, aki ellátogat a Camponába. A családi élményközpont teljes vásárlótere és az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló egységek, az ételudvar és a mosdók is megújultak.

A közös rekordkísérletben részt vettek olyan közismert párok is, mint Tücsi és férje, a jégkorong válogatottal ismét A-ligába jutott Sofi. A tömegben feltűnt Dér Heni és Bakos Gergő is, hogy megerősítsék a násznép előtt tavasszal tett fogadalmukat. A láthatóan elérzékenyült énekesnő ezután magához ragadta a mikrofont és a női zenekarával, valamint tánckarával kiegészülve egy fergeteges koncertet adott az egybegyűlteknek. Istenes Bence ezúttal Csobot Adél nélkül érkezett, de felmentést kapott a fogadalomtétel alól, mert egész nap a saját műsorának felvételén dolgozott. Az események tortával és pezsgővel záródtak, ahogy ez egy (újjá)születésnapon dukál.

A sztároknál is nagyobb kedvenc volt Campi

Egycsapásra belopta magát a vásárlók szívébe a Campona új kabalafigurája. A kedves szőrmókot Farkasházi Réka mutatta be, aki zenekarával, a Tintanyúllal adott koncertet a délelőtt folyamán. A gyerekek ezután egész nap keresték Campit a házban, hogy közös fotót készíthessenek vele a bérlők által felajánlott nyereményekért. Eközben több meseelőadást tartott a Center színház és állatbemutatóval kedveskedett a Tropicarium.

Zöldebb, szebb, szórakoztatóbb

A június 11-i családi program apropóját a Campona megújulása adta. Az eseményre ellátogatók már birtokba vehették a belső játszóteret, a relax zónákat és az Insta fotósarkot is. A 3 milliárd forintos felújítás során közel 10.000 négyzetméter burkolat és 4450 négyzetméter álmennyezet újult meg, az ételudvaron a korábbi 275 helyett már 415-en tudnak kényelmesen étkezni. Az épületben 200 növénnyel gyarapodott az organikus dekor, miközben a jobb levegőminőséget 13 új hűtőtorony biztosítja. További energiahatékonyság növelést jelent, hogy a világítás megújításához közel 2 kilométernyi LED szalagot építettek be. Az ehhez hasonló megoldásoknak köszönhetően a megújult épületnek körülbelül 20%-kal csökkent a rezsiköltsége.

A már meglévő elektromos töltést biztosító gépjármű parkolókon túl a létesítmény biciklitárolóval és szervízoszloppal bővül majd a nyáron, így a zöldebb közlekedési módokat preferálóknak is ideális célpont lesz a Campona. A bevásárlóközpont megújításának tervezésében az Access4you is részt vett, így a mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők továbbra is akadálymentesen közlekedhetnek a házban.

Az üzletek és márkák összetétele is változott: az új bérlőket (Sinsay, House, Cropp, TEDi, Sportisimo) ősszel további nemzetközi márkák követik majd. Az üzemeltető CPI Property Group fő célja a választék színesebbé tétele mellett az volt, hogy a globális trendekhez igazodva, nagyobb hangsúlyt kapjon a minőségi étkezés és a szórakoztatás.

