A legjobb Valentin-napi ajándékötletek 2022-ben. Ti szavaztátok meg (x)

379-en töltötték ki az online kérdőívet, és hamar kiderült, hogy főleg a 18-25 év közöttiek ünneplik meg párjukkal ezt a napot. Sokan mondhatják azt, hogy nem csak egy napon kell szeretni egymást, de a Valentin-nap nem is arról szól. Kell egy nap a szerelmeseknek, kell egy dedikált nap, amikor még több minőségi időt töltünk párunkkal. Sokszor ilyenkor szerzik be azokat az ajándékokat, amelyekkel akár több időtöltéshez is hozzásegítik a kapcsolatukat.

A kitöltésnél a férfiakat volt a legnehezebb rávenni a válaszadásra, ami számunkra nem is volt meglepő, hiszen a hölgyeket sokkal jobban leköti ez az ünnep. Ami egyértelműen látszik a kutatásból, hogy az egyik legkedveltebb ajándék, időtöltés hogy a párok ilyenkor étterembe mennek. Akár az ajándékozót, akár az ajándékozottat nézzük a 2. helyre a klasszikus Valentin-napi ajándékok kerültek, mint a bonbon, virág, desszert.

A kitöltők 61%-a 18 és 25 év közötti volt, ami jól mutatja, hogy idővel megkopik a Valentin-nap varázsa. Sokan jelölték be azt is, hogy saját maguk készítik el az ajándékot, vagyis csináld magad megoldást választják (DIY). Utóbbiról megkérdezték a kitöltök közül több résztvevőt is, akik többsége kívánságlistát készített. Például kártyákra írnak fel randiötleteket, intim időtöltés ötleteket, vagy csak szimplán kívánságaikat és időnként húznak a kártyákból. Ezzel el is érik azt, hogy nemcsak egy napig tart a Valentin-nap, hanem több hónapig is kitart a hatása.

Legjobb Valentin-napi ajándékok

Mit ajándékozol most Valentin-napon? Erre a kérdésre az alábbi válaszokat jelölték be a kérdőív kitöltők.

Étterembe mennek (31,2% jelölte) Klasszikus ajándékok (virág, bonbon, desszert… – 30,6%. Az ire.hu -n ezzel kapcsolatban több Valentin-napi ajándékötletet is találsz! Feliratozott vagy gravírozott ajándék (pl. bögre – 30,4 %) DIY, csináld magad ajándék (24,5%) Fehérnemű, erotikus játékszer (20,2%) Mobiltok, pénztárca, egyéb kiegészítő (15,9%) Ruházat (14,8%) Ékszer, óra, bőrdíszmű (14,2%) Színház, mozi, koncert jegy (13,7%) Különleges élmény (főzőtanfolyam, extrém élmény… – 12,4%)

A kutatásban megkérdeztük azt is, hogy minek örülne a kérdőív kitöltő, ezt már az infografikán látod.

Mit ajándékozol Valentin-napon 2022-ben (ire.hu kutatás)

Mit ajándékozol Valentin-napon? Fotó: ire.hu

