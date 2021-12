Sofőrállást keresel? Íme, pár tanács, mire figyelj a hirdetőknél (x)

Túl gyakran megesik, hogy egy jó fizetéssel kecsegtető állás rossz munkakörülményeket és szinte alig teljesíthető elvárásokat támaszt. Ennek a következménye kiégés, egészségromlás vagy újabb állás utáni keresgélés lesz. Viszont van pár apró jel, ami már a hirdetéseknél is feltűnő lehet.

Amikor egy vállalkozás álláshirdetést ad fel, akkor valójában ő az a fél, amelynek meg kell győznie a munkakeresőket. Ez sosem lehet eleinte fordítva, csak az interjún fordul a kocka. Ezért amikor meglátunk egy céges hirdetést, mindenképp vizsgáljuk meg az alábbiakat.

A hirdetés formai leírása

Nagyon fontos megnézni, hogy a hirdető hogyan szólít meg minket, leendő munkavállalókat. Ha a szöveg hemzseg a helyesírási hibáktól és semmiféle előzménye, felvezetője nincs az álláshirdetésnek, akkor jobb, ha továbblapozunk. Ugyanígy fontos a hirdetés tartalma is. Sofőr állás keresése esetében nagyon nem mindegy, mire jelentkezel. Többnapos kiküldetésre specializált pozíció vagy olyan, ahonnan könnyedén haza tudsz utazni. Sokan arra gondolnak, hogy majd megkérdezik, de itt pont nem ez a lényeg.

A hangsúly azon van, hogy az állást hirdető mennyire tisztel meg téged azzal, hogy részletesen leírja a leendő munkaköröd. Ha csak néhány tőmondatot vetettek oda, akkor nem lehet pontosan behatárolni az állás jellegét. Ilyenkor inkább felejtsük el a jelentkezést. Akkor is tegyünk így, ha nincs megadva megfelelően a cég elérhetősége. Az sem túl jó pont, ha a bérezést sem tüntették fel, legalább bérsáv alapján. Ezek mind arra utalhatnak, hogy a hirdető valamit nem akar felvállalni. A legjobb választás egy olyan cég lehet, ahol még magukról is írnak bemutatkozást. Itt látszik, hogy tisztelettel szólítják meg a leendő munkavállalót. Részletesen írnak a munkakörről, akár az apróságok megemlítésével is. Ha egy ilyen leírás mellett még a bérezés és a cég weboldala, neve is tisztán megtalálható, akkor oda nyugodtan jelentkezhetünk. Biztos, hogy egy ilyen vállalkozásnak nincs takargatnivalója.

A hirdető online jelenléte

Kevesen számítanak erre, pedig ma már igenis árulkodó jel az, hogy egy cég, pláne ha fuvarozással foglalkozik, milyen módon és minőségben reprezentálja magát az interneten. Mindenki ismeri az „amilyen a mosdó, olyan törölköző” mondást. Ez egy hirdetőnél hatványozottan igaz. Ezért mindenképp nézzük meg weboldalukat kicsit más szemmel is. Hogyan néz ki formailag a weblap? Rendezett? Minden információ meg van adva részletesen? Vannak a szerelvényekről fotók? A fotókon látható gépkocsik milyen állapotban vannak? Van közösségi oldala? Ha van, ott milyen reakciókat látunk a cégre? A másik sarkalatos pont az embléma.

Ha például a sofőrállás oldalán keresünk, akkor ott azonnal látható az adott cég logója. Amelyiknek rendezett logója van, annak nagy eséllyel rendezett weboldala is lesz. Ez is egy lényeges jel. Egy kusza, valamilyen ingyenes weboldal vagy grafikai arculat azt jelezheti, hogy a cég vezetője a saját vállalkozása kinézetével sem törődik. Tehát akkor miért törődne a saját alkalmazottaival? Érdemes tehát ezen végigmenni mielőtt állásra jelentkeznénk. Rengeteg felesleges kört spórolhatunk meg magunknak.