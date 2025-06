/Magyar Péter a tőzsdecápa, most 70 milliót vágott zsebre egyetlen nap alatt!

A legfrissebb hírek szerint most egy nap alatt 70 milliót kaszált a Budapesti Értéktőzsdén a magát Ludas Matyinak beállító nagyhangú politikus. Nem ez az elő alkalom, hogy igazi tőzsdecápaként képes akár egy nap leforgása alatt akár 100 milliót is megkeresni.

Magyar Péter jól ismeri a tőzsde piszkos trükkjeit

Magyar Péter sorozatosan kaszál a tőzsdén egyértelműen jogszabálysértő piszkos trükkökkel. Most is folyik ellene büntetőeljárás egy korábbi bennfentes kereskedés miatt, ugyanis törvénytelenül megszerzett értesüléseket kihasználva ügyeskedett máskor is a tőzsdén. Egy bank felügyelőbizottsági tagjaként szerezhetett meg a piszkos ügylethez szükséges információkat, hogy nagy pénzt keresve adhassa el a részvényeit.

Bennfentes kereskedelem miatt akár öt évig terjedő szabadságvesztés, és több tízmillió forintos pénzbüntetést is kaphat. Úgy tudni, hogy ezzel kapcsolatban meg is indult ellene a büntetőeljárás, most már csak az Európai Parlamentnek kellene végre felfüggesztenie a mentelmi jogát.

És most újra belehúzott a m(M)agyar tőzsdecápa!

A vg.hu derítette ki hogyan keresett egyetlen nap alatt 70 milliót(!) szokásos piszkos tőzsdei trükkökkel Magyar Péter. Megint kiderült, hogy mi az igazán fontos a "néppárti" hordószónoknak!

Szokásához híven mindezt megpróbálta politikai eszközökkel álcázni. Miközben a hírveréssel valójában csak az árfolyamot akarta feljebb hajtani, hogy jó sokat vághasson zsebre!

Az ügy részleteit először a vg.hu hozta nyilvánosságra.

Magyar Péter még szerdán kijelentette a Facebook-oldalán, hogy a soron következő tőzsdei napon, azaz csütörtök reggel azonnali hatállyal eladja a tulajdonban lévő 4iG-részvényeket, egy darab kivételével.

Nyilvánvalóan azért döntött így mert a Nemzetgazdasági Minisztérium tudatta: a kormány jóváhagyta az állami tulajdonú hadiipar piacképes részének értékesítését a 4iG bevonásával. Vagyis a tőzsdei spíler kiszagolta, hogy a részvények ára órákon belül felugrik.

De hogy ne legyen mindenkinek nyilvánvaló, hogy újra csak hatalmasat akar kaszálni, „Az állami hadiipar privatizációja egyenlő a hazaárulással” – kelt ki magából közösségi médiában. Nyilvánvalóan azért, hogy propagandával még feljebb hajtsa a részvény árfolyamot!.