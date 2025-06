/Hallgat a Tisza párt a Pride-ról - Karácsony Gergely közben a parádéra költi a főváros pénzét

Mint az ismert, Karácsony Gergely bejelentette, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Szivárvány Misszió Alapítvánnyal közösen szervezi meg június 28-án a Budapesti Büszkeség menetét. Az elnevezés csak egy trükk a főpolgármester részéről, mivel ez valójában az elmúlt években látott Pride lesz csak most más néven. A fővárosiak azt furcsálják, hogy miközben Karácsony már a tömegközlekedés leállításáról beszél csőd miatt, addig a budapestiek pénzét a Pride megszervezésére költi.

A Tisza Párt több képviselőjét is megkereste a Ripost, hogy megtudják, mit gondolnak a rendezvény támogatásáról, tekintettel arra, hogy ők is megszavazták azt a költségvetést, amely szerintük csődbe vitte Budapestet. A lap a kérdéseit elküldte a párt hivatalos sajtócímére, valamint Dr. Ordas Eszternek, Porcher Áron Somerville-nek és Gémes Szilviának is, de egyetlen válaszban sem tettek említést a Pride-ról, állásfoglalás nélkül maradtak.

Mint az ismert, idén is megrendezték a bécsi Pride csúcspontjának számító Szivárványos felvonulást. Többen is kihívó öltözékben vagy éppen teljesen öltözék nélkül okoztak megbotránkoztató pillanatokat. Az eseményre kilátogatott Szentkirályi Alexandra is, hogy megnézze, pontosan mit is akarnak a gyerekek elé vinni Budapest utcáin. Beszámolója szerint olyan brutális dolgokat láttak, hogy a helyszínen készített képeket csak a Fidesz Budapest oldalára tudták feltölteni, mivel ott csak 18 éven felüliek láthatják a fotókat.

Hogy akarhatják ezt gyerekeknek mutogatni? Milyen felnőtt ember az, aki gyerekek előtt akar meztelenkedni?

- tette fel a kérdést a Fidesz budapesti elnöke, akinek erről szóló posztja alá Orbán Viktor miniszterelnök is kommentelt:

Na, ez az, amit nem akarunk itthon!

- hangsúlyozta röviden és tömören a kormányfő.

A Tisza Párt központi sajtós email címéről kapott válaszlevélben a párt nem mert a Pride-dal kapcsolatban válaszolni vagy állást foglalni, még csak meg sem említették az ügyet az e-mailben.