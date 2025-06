Liptai Claudia elárulta a titkát, ezt neked is tudnod kell! - Videó

Nagy egyetértésben neveli gyermekét Liptai Claudia és Pataki Ádám, akik az étkezések terén szeretnék, ha fiuk, Marci egészségtudatos lenne.

„Nem hiszek a szélsőséges gondolkodásban, étrendben. Mindig, akik azt mondják, hogy csak ezt vagy ezt egyél, igyál és mozogj, valahogy átesnek a ló másik oldalára” – mondta Liptai Claudia, akinek férje is a balanszban látja a helyes útirányt.

„Nincs azzal baj, ha az ember szeret a pacaltól a fagylaltig mindent, de az egyensúlyt kell megtalálni. A bevitt kalóriák, a mozgás mennyisége legyenek megfelelő arányban – a jó minőségű étkezések mellett – és akkor mértékkel mindent lehet. Nekem a szüleim valószínűleg elkövették azt a hibát gyerekkoromban, – tényleg karnyújtásnyira volt minden édesség – hogy néha rám hagyták és meg is lett az eredménye. Később nem véletlenül csúfoltak ’Lufi’-nak. Nem szeretném, hogy a gyerekeim hasonló cipőben járjanak és emiatt csúfolnák őket, majd 16-18 évesen a szememre vessék, hogy miért nem vettem el tőlük az édességet, nasit” – árulta el a Sláger FM-en Pataki Ádám mestercukrász, akinek felesége nagy figyelmet fordít Marci étkezésére.

„Egyikőnk sem olyan alkat, aki ne lenne hízásra hajlamos és Marci ebből örökölt is talán. Éppen ezért úgy működik jól ez a dolog, ha ő is be van avatva, miközben nagyon figyelünk arra, hogy ez ne traumatizálja őt. Ne alakítson ki emiatt rossz viszonyt az ételekkel, étkezéssel. Nagyon szereti a müzlit, egy darabig csak azt szeretett volna reggelizni. Megbeszéltük vele, hogy ez így nem jó és lehet müzli néha, de legyen tojásos reggeli, melegszendvicses reggeli, váltakozva. Ő ezt annyira komolyan veszi, hogy ha véletlenül rossz sorrendben adom neki a reggelit, egyből jelzi, hogy ’dehát ma tojásos reggeli lenne’ ” – mondta Liptai Claudia, aki örül, hogy fiuk partner a helyes étkezés kialakításában.

„Mi mindig megadjuk a lehetőségét annak, hogy megkóstoljon egy ételt és ő ezt meg is szokta tenni. Nagyon szerencsések vagyunk, mert sok zöldséget, gyümölcsöt szeret és meg is eszik. Ez azért nagy könnyebbség” – tette hozzá az ’ÉdesKettes’ – ben Liptai Claudia.