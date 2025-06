Megszólalt fogyásáról Hajdu Steve, állítja, hogy nem beteg

Hajdu Steve: Az ismertebb, idősebb színészekre egy bizonyos idő elteltével kevésbé figyel a közönség

Hajdu Steve Hortobágyon (Fotó: hot! magazin archív)

hot!: Nemrégiben erdélyi körúton jártál. Milyen produkcióval szerepeltetek?

Hajdu Steve: A Nemzeti Emlékezet Bizottsága támogatásával jött létre a Magyar Hősök című darab. Én három-négy éve úgy kerültem bele, hogy Csuja Imre nem tudta vállalni a fellépést és beugrottam helyette, aztán maradtam.

Voltaképpen arról szól a történet, hogy egy középiskolai tanár, akit én játszom, szabadulószobába viszi a tanítványait, ahol 1945-ös, ’56-os hősök emlékét idézik fel.

Meghívtak minket Erdélybe az előadással, csodás tájakat, szép városokat láttunk, jártunk Csíkszeredán, Déván és Nagyváradon is.

hot!: Voltál valaha szabadulószobában? És rapidrandin? A néhány hete bemutatott Randiverzum című darabod témája ugyanis arról szól, hogyan ismerkednek az emberek ilyen keretek között.

Hajdu Steve: Szabadulószobában soha nem jártam, és rapidrandin sem voltam. Viszont nagyon sok amerikai filmben láttam hasonló jeleneteket. A Marosvásárhelyen diplomázott Cserna Lulu kolléganőmmel, akivel a Magyar Hősökben is együtt játszunk, arról beszélgettünk, hogy jó lenne egy olyan kétszemélyes darab, aminek mi lennénk a szereplői.

Voltak ötleteim, de azokat ő elég horrorisztikusnak találta.

A rapidrandik témája viszont tetszett neki, elkezdtünk róla beszélgetni, gondolkodni, tanácsadó és ötletgazda is volt. A Szív utcai Szív-Kamara Színházban tartott bemutató után megtapasztaltam azt, amit már régóta sejtettem. Az ismertebb, idősebb színészekre egy bizonyos idő elteltével kevésbé figyel a közönség. Inkább a fiatalokat akarja felfedezni. Eljött egy barátom a bemutatóra, majd elkezdett áradozni, milyen tehetséges lány ez a Cserna Lulu. Vártam, hogy rólam is mondjon valamit. Aztán amikor már távozóban volt, hozzátette: „Ja, te is jó voltál.”