Romantika Délegyházán: Nádtetős ház kemencével

Délegyháza egyik legkedveltebb részén, a Robinson parkban eladó ingatlan a vízparttól mindössze 50 méterre található, amire akár vízhasználati jogot is szerezhet az új tulajdonosa. A 70 millió forintért kínált ház különleges hangulát a rönkfa bútorok, az egyedi tervezésű galéria, és az erre felvezető lépcsők adják.

...Pest megyében Délegyháza egyik legkedveltebb részén a Robinson parkban eladó egy nettó 190 m2-es nádtetős ház 1200 m2-es telekkel. 50 m-re található a tópart, amihez az új tulajdonos vízhasználati jogot is szerezhet. Az egész ház különleges hangulatát a rönkfa bútorok, az egyedi tervezésű galéria és az ide felvezető lépcsők adják. Az alsó szinten a hatalmas nappaliból nyílik két nagy szoba, itt található két fürdőszoba, a konyha és a kamra is. A kazánház kívülről közelíthető meg, innen juthatunk le a 14 m2-es pincébe. A felső szinten mindenhol beépített gardróbszekrények vannak, ezzel kihasználva a galéria adottságait. Itt található még két hálószoba. A tető karbantartást igényel, de még így is biztosítja télen-nyáron a kellemes hőmérsékletet.

A ház fűtése gázkazánnal, kályhával vagy a természetes kövekkel kirakott kandallóval is történhet, mely padlófűtéssel és radiátorokkal biztosítja a meleget. A melegvizet villanybojler adja. A vízellátásról két darab fúrt kút gondoskodik, mely a házba bevezetve, kiváló minőségű ivóvizet szolgáltat. A szennyvíztisztítás házi biológiai szennyvíztisztítóval történik.

A térburkolatokkal borított udvaron egy három részes épített kemence áll, mely alkalmas sütéshez, grillezéshez, bográcsozáshoz. A fedett részen található kemencéhez tartozik egy egyedi gyártású, rönkfából készült 12 személyes asztal padokkal, székekkel.

A távolsági busz megállója 150 méterre található.

