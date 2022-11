Havi 9,5 millió és 20 év múlva már a miénk lehet a Balaton legdrágább ingatlana

Potom két és negyed milliárd forintért megvehető a Balaton-felvidék díjnyertes borkúriáját. Az 1615 négyzetméteres alapterületre vetítve ez 1,4 milliós négyzetméterárat jelent, de ezért cserébe kapsz egy beltéri és egy külső medencét is, sőt, bónuszként tokkal-vonóval a tiéd lehet minden, ami a borbirtok része: a panorámás étteremtől kezdve a 300 éves borospincén és a benne őrzött borkészleten át a 10 hektárnyi szőlődűlőig, amely 2017-ben Magyarország legszebb szőlőbirtoka címét nyerte el.

Fotó: Ingatlanbazár

A 2012-ben felújított háromszintes, belső liftes Liszkay Borkúria a Balaton parjától alig 6 kilométerre, a Káli-medence szomszédságában fekszik, körülötte hatalmas vadászterülettel. S bár ily módon eléggé elszigetelt, de saját helikopterleszállóval is rendelkezik, és biztonságát 17 távvezérlésű kamera felügyeli.

A hirdetést az Ingatlanbazáron tették közzé, ahol a vásárláshoz hitelt is ajánlanak. Kiszámoltuk, hogy a 2 257 300 000 forintos vételárat 20 éves futamidővel kalkulálva csaknem 9 és félmilliós havi részletekben fizethetnénk ki. Bár ez elsőre igencsak borsosnak tűnik, nem árt tudni, hogy az ár magában foglalja a teljes berendezést és bútorzatot, a birtok karbantartásához szükséges eszközöket és gépeket, valamint a márkanév használatának jogát is. Ez azért nagy szó, mert Liszkay Mihály világhírű borai egy sor arany-, ezüst- és bronzérmet zsebeltek be.

Bár az aktuális borkészlet folyamatosan változik, hiszen jelenleg is üzemel a borbirtok, de leginkább nem is eziránt, hanem az ingatlan iránt szoktak érdeklődni, hiszen itt nemcsak étterem működik, hanem rendezvényeket, sőt esküvőket is tartanak

– mondta el a Borsnak az értékesítéssel megbízott Vincellér Zsuzsa.

Hab a tortán, hogy megvannak a tervek egy ötcsillagos gourmet hotel kialakítására is, amelynek a fejlesztési költsége mintegy 6,4 milliárd forint, de úgy számolnak, hogy ez a befektetés 13-15 év alatt megtérülhet. A borkúriát üzemeltető cég korábbi beszámolói szerint évi 80 millió forintos árbevétel mellett 2-3 milliós adózás előtti eredményt tudtak produkálni, de volt olyan év is, amit 14 milliós plusszal zártak.