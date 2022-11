165 millióért lakása lehet Pekáry generális palotájában

“VII. kerületben a Király utcában eladó a Pekáry Generális palotájának lakása, és ahol Krúdy Gyula is lakott, 73nm-es+12nm-es erkélyes + 8 nm galéria (az előszoba felett) légkondicionált téglalakás. A ház 1847-ben épült, utoljára 2006-ban újították fel. A lakás teljes körű felújításon esett át 2010-ben. Cirkó fűtés + bojler. Hűtő - fűtő klíma. Vízóra van. A lakás jelenleg is kiadó az AirBnB-n, 7 fő részére.(folytatható, mert a házban rövid távú kiadás is engedélyezett.) Közös költsége: 22.000 forint. Irányár: 165 MFt [...]”

