„A mának élünk” - nagykorú lett SMA-s Zsoltika, akinek csak egy évet jósoltak

Úgy gondoljuk az apukájával, hogy mi minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy ne érezze hiányát semminek sem és ennek is köszönhető, hogy még velünk van. Mindig mondom, hogy a mának élünk és abból próbáljuk kihozni a legtöbbet amiből tudjuk. A rossz emlékeket is őrizzük, mert hiába rosszak, azok is emlékek. Ilyen az is, amikor mikor megmondták a betegségét, de mi nem adjuk fel!