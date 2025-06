„A férjem lezuhant a lépcsőről: abban a pillanatban mindkettőnk élete örökre megváltozott”

Egy édesanya megrázó őszinteséggel beszélt arról, hogyan változott meg az élete férje súlyos agysérülése után. A brit Sherene Snowdon 2020. március 16-án vált gondozóvá, amikor férje, Lee leesett a lépcsőről, és életveszélyes állapotba került. Az orvosok azt mondták, készüljön fel a legrosszabbra, de Lee felépülése mindenkit meglepett. A férfi egy szerencsétlen baleset következtében került kórházba, azonban az állapota súlyos volt. Agysérülése miatt az orvosok eleinte biztosak voltak benne, hogy nem éli túl. "Látni Lee-t gépekre kötve nagyon rémisztő volt. Mondták, hogy búcsúzzak el tőle" – idézte fel a baleset utáni időszakot. Aztán az orvosok azzal riogatták, hogy a férje soha nem tud majd beszélni vagy járni, de ő erre is rácáfolt.

A férje lépcső-balesete óta megváltozott a nő élete

Fotó: Forrás: Goran Bogicevic/shutterstock.com

Sajnos azonban mégsem ért véget happy enddel a történet: a férfi noha sokkal jelentősebb javulást mutatott, mint azt a szakemberek eleinte hitték, nem épült fel teljesen, és a mai napig felesége folyamatos ellátására szorul, aki azonban lassan a végkimerültség határán van.

Sherene elmondása szerint a kimerültség miatt sokszor csak napi két órát tud aludni, miközben kisgyermekét, tinédzser fiát és súlyosan sérült férjét is ellátja. Bár ígéretet kapott arra, hogy az ápolók segítik majd otthon, végül senki sem érkezett. Emiatt egyedül maradt a teljes gondozói feladattal, miközben a munka mellett próbálja fenntartani a családot. Azt mondja, lelkileg is megviselte az elmúlt öt év, és valós segítséget szeretne végre kapni, nem csak üres szavakat.

Sherene azóta is küzd – a pénzügyi terhek, a fizikai és lelki megpróbáltatások egyre inkább nyomják a vállát. Férje mellett neveli különleges nevelési igényű lányukat, és dolgozik is, mivel nem jogosult gondozói ellátásra. Az ételt is gyakran mások elé helyezi, saját szükségleteit háttérbe szorítva, írja a Mirror.