Zokogva omlott össze a kamerák előtt Bay Éva

Bay Éva nagy lelkesedéssel vetette bele magát a Farm VIP játékába, és az első héten remekül is érezte magát. Ez nem is csoda, hiszen egy takaros kis parasztházban indult a piros csapat kalandja. Hétfő este azonban minden megváltozik, amikor a csapatoknak helyet kell cserélniük és Éva néninek szembesülnie kell azzal, hogy a pajtában finoman szólva is puritán körülmények várják.







A legendás tévébemondó az első percekben csak hüledezik a falatlan, sártengerrel körülvett pajta láttán, majd teljesen összeomlik.