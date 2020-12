Zenerajongók figyelem: Robbie Williams új bandát alapít! – videó

Robbie Williams 25 évvel azután, hogy otthagyta a sikeres Take That fiúzenekart és szólókarrierbe kezdett, most megint együttesben gondolkozik.

Instagram-oldalán mesélte el, hogy az ausztrál dalszerző-producer Flynn Francisszel és Tom Metcalfe-fal dolgozik együtt.

– A barátaimmal alakítunk bandát, és a zenénk mindenkinek szól majd. Van néhány számom, ami már nem saját név alatt jön majd ki – mondta Williams, aki DJ-ként is be akar mutatkozni.

Ráadásul nem a hagyományos módon akarnak majd turnéra indulni, hanem új helyszíneken és művészeti galériákban lépnek majd föl.

– Kibérelek egy galériát, és este ott fogunk zenélni. Nagyon-nagyon izgatott vagyok emiatt. Meg szeretném csinálni Berlinben, Tokióban és még rengeteg helyen. Jó bulinak hangzik, nem? – árulta el.