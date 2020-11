Várja az oltást D. Nagy Lajos

Minden idők legjobb retró slágere lett a Bikini Közeli helyeken című dala. Az énekes, D. Nagy Lajos pontosan tudta, hogy bomba sikert fog aratni.

Minden idők legjobb retró slágere lett a Bikini Közeli helyeken című dala. Az énekes, D. Nagy Lajos pontosan tudta, hogy bomba sikert fog aratni.

A Retró Rádió hallgatói ezer sláger közül szavazhatták meg a kedvencüket, a győztes dal pedig a Bikini együttes 1989-es száma, a Közeli helyeken.

Az ezer számból álló toplistában olyan kultikus számokra is lehetett voksolni, mint a Queen Love Of My Life vagy a Beatles Love Me Do című slágere.

A Bikini frontembere, D. Nagy Lajos alig hitt a fülének, amikor meghallotta, hogy a Közeli helyeken 999 számot, köztük számos világslágert utasított maga mögé.







A vírus a hetvenéves művész életét is megnehezíti, aki akkor fog igazán megnyugodni, ha megkapja a védőoltást © Bors

– A Közeli helyeken maga az örökkévalóság, amelyen már több generáció is felnőtt. Jól emlékszem arra, amikor felénekeltem a dalt a stúdióban, hisz egyből beleszerettem, és

pontosan tudtam, hogy ha valami, akkor ez egészen biztosan nagyot fog robbanni

– meséli lapunknak D. Nagy Lajos, akinek optimista előérzetét zenésztársai nem osztották.

– Kommersznek tartották, és az akkor megjelenő lemezről is ki akarták hagyni. Még szerencse, hogy kitartottam a nóta mellett, mert azóta is ez az egyik legnépszerűbb számunk.

Több mint háromezerszer énekeltem már, de a mai napig nagy hatással van rám.

Bár az elmúlt hónapokban a világjárvány miatt sajnos nem volt lehetőségem a közönséggel találkozni, mi több, még a házból sem teszem ki a lábam, de nagyon remélem, hogy mihamarabb hozzájutunk a védőoltáshoz, és visszatérhetek a színpadra, mert már nagyon hiányzik a zenélés. Akkor fogok igazán megnyugodni, ha megkapom az ellenszert, addig azonban igyekszem vigyázni magamra, és rendszeresen sportolni a kis házi konditermemben, hogy amikor visszatérek, teljes erőbedobással tudjak szórakoztatni.