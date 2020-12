Tóth Gabi döbbenetes vallomása: „Az egész család megfertőződött”

Borzalmas időszakon ment keresztül Tóth Gabi és családja, miután átestek a koronavíruson.

Minket is elért a COVID, az egész család megfertőződött.

– Lelkileg nagyon megviselt, pláne az a része, hogy az egyéves kislányom még sosem volt beteg. Ez volt az első, hogy anyaként ezt megtapasztaltam, ráadásul akkor volt Hanni első születésnapja is, amit betegen ünnepeltünk. Nehéz volt – mondta sírva Tóth Gabi a Családvarázs című internetes műsorban.

Az énekesnő és szerettei tartottak a koronavírustól, november végén teszteltették is magukat, Gabi megkönnyebbülten adta hírül közösségi oldalán, hogy negatív.

A baj mégis elérte őket.

– Hanni fertőződött meg legelőször. Rossz volt a kedve, étvágytalan, lázas volt, azt gondoltuk első körben, átlagos bababetegség. Két napra rá elmúlt a láza, majd újra felment, valószínűleg felülfertőződött, ezért antibiotikum kellett. Nagy érvágás volt ez, mert nem akartam ilyen erős gyógyszereket adni a kislányomnak, de az orvos mondta, hogy nem szabad kockáztatni, szükség van a kezelésekre – emlékezett vissza Gabi, aki férjével együtt még otthon is maszkot viselt, hiába. – Gáborom tünetmentesen vészelte át, valószínűleg el sem kapta, végig negatív teszteket produkált. Édesanyámat és engem döntött le a lábunkról.

Az énekesnő mint mondta, a poklok poklát élte át a vírus miatt.

– Iszonyat izomfájdalommal, gyengeséggel, furcsa, eddig sosem érzett testi tünetekkel jelentkezett a betegség , olyan volt, mintha egy forró vascsövet a gerincemre illesztettek voltak, és lángolnának belül a csontjaim... Ez nagyjából két napig tartott. Anyukám szédült, fájt a feje, égett a szeme. Mindkettőnknek elment az ízlelése és a szaglása , ez egyfajta furcsa szájízzel is járt, émelyegtünk napokig – mesélte az énekesnő, akit érzelmileg is megviselt a betegség időszaka, hiszen saját baja mellett lányáért és édesanyjáért is aggódott.

Nehéz éjszakáink voltak. Ez a betegség olyan, mint egy lidérc.