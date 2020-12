Tom Hanks is azt mondja, az oltás jó dolog, be fogja adatni magának

A színész már hónapokkal ezelőtt elkapta a koronavírust, átélte, milyen nyomorúságossá tudja tenni az életet , ezért arra buzdít mindenkit, hogy oltassa be magát. Nem mellesleg ő is be fogja oltatni magát, amint mindenki más, akinek igazán szüksége van rá, már beoltatta magát.

– Az egész testem fájt és gyenge voltam, de Ritának keményebb volt, mint nekem. Magasabb láza volt, és elvesztette az ízérzékelését, illetve a szaglását.

Ha bármire szüksége volt, a padlón kúszott el az ágyból

– mesélte korábban a koronavírusról Hanks, hozzátéve, hogy hiába próbált edzeni, egy tizenkét perces szettet harminc perc alatt szenvedett végig.

A színész egyébként az év első felében Ausztráliában forgatott, egy ottani kórházban ápolták a betegsége alatt.

– Vannak dolgokat, amiket mindannyian megtehetünk, hogy túllegyünk ezen a szörnyű víruson, például, hogy

megfogadjuk a szakértők tanácsát, és hogy odafigyelünk magunkra és másokra is

– üzente mindenkinek a színész.

(via Daily Mail)