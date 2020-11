Sokáig gyereket sem akart, most mégis az örökbefogadáson gondolkozik Csősz Bogi - Videó

A luxusfeleségben nincsenek meg az anyai ösztönök, de úgy gondolja, ha a korral meg is érkeznek ezek az érzések, de biológiai úton nem lehet gyermeke, majd örökbefogad egyet.

Sokáig kezelte tabuként a gyerekvállalás kérdését Csősz Bogi, aki azzal, hogy kimondta: nem valószínű, hogy szeretne saját gyermeket, sokakat meg is botránkoztatott, még úgy is, hogy nagyon úgy fest, a férje, Burak Talu sem erőlteti ezt a témát. A luxusfeleség most orosz Cynthia youtubernek adott interjút, ahol sok egyéb mellett ismét előkerült a babakérdés is, Bogi pedig elmondta, ma már meri vállalni, hogy nem szeretne saját gyereket.

Próbáltam sokáig elkerülni ezt a kérdést, egyáltalán nem voltam készen rá. Nem volt meg bennem az a női ösztön, ami nagyon sok nőben megvan, akár fiatal korától – magyarázta az interjúban Bogi, aki még adott magának időt, hogy megérkezik-e az a bizonyos érzés.

Azzal is foglalkoztam már, hogy mi van, ha későn jut eszembe és már nem sikerülne, akkor valószínűleg örökbe fogadék egy gyereket. Ha egy gyerekről gondoskodsz, az ugyanolyan gondoskodás, mintha a te biológiai gyerekedet neveled

br />– mondta.