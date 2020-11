Rubint Réka: Szeretném elkerülni, hogy a családtagjaink egyedül legyenek a szeretet ünnepén

Rubint Réka reméli, hogy szeretteikkel együtt ünnepelhetik az idei karácsonyt. A koronavírus sokakhoz hasonlóan a sztáredzőnek sem könnyítette meg a dolgát, ráadásul most a közösen töltött szeretet ünnepe is veszélybe került.

– A tavaszi hullámot még könnyebben viseltem, mert bár akkor is le kellett mondanom néhány táboromat, és az edzések is csak online mehettek, mégis ott volt a remény, hogy az év második fele jobb lesz... Aztán ősszel jött a második hullám, és az év összes edzését és a táborokat is le kellett mondanunk. Eleinte ezt nehezen viseltem, főleg, mivel én általában minden január elején pontról-pontra megtervezem az előttem álló évet, pontosan tudtam és vártam, hogy a kis Alakreform családunkkal újabb nagyszerű élményeket gyűjtsünk együtt – mondta el a Ripostnak Réka, aki a maximalizmusából fakadóan érhető módon nehezen élte meg a változásokat.







Ahogy azonban mindig, most is túllendült a nehézségeken.

– Óriási szerencsém van a családommal. Norbira mindenben számíthatok, a három gyermekem mellett pedig, ha akarnék, sem tudnék unatkozni, vagy a problémákon merengeni – árulta el mosolyogva a fitneszedző.

S, hogy mi lesz a karácsonnyal? Advent első vasárnapja után egyre többen gondolkodnak ezen, köztük Rékáék is.