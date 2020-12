Rongyosra hallgatta már Michael Bublét? Váltson Mága Jennifer karácsonyi dalaira!

Mága Zoltán tehetséges lánya világszínvonalú albumot dobott piacra a napokban, melyen Molnár Ferenc Caramel, Király Viktor, Takács Nikolas, Veréb Tamás és Fernando Varela is énekel.

A karácsony meghitt ünnepét idézi meg Mága Jennifer legújabb, a napokban megjelent, Merry Christmas című albuma, melyen olyan népszerű karácsonyi dalok csendülnek fel , mint a “Let It Snow”, a “Jingle Bells”, és a “Rockin’ Around the Christmas”. A fekete hangú énekesnő – ahogy Jennifert a szakma emlegeti – további tehetséges énekeseket hívott meg duettezni Molnár Ferenc Caramelt, Király Viktort, Takács Nikolast, Veréb Tamást és Fernando Varela személyében.

Jennifer fiatal kora ellenére fellépett már a világ számos rangos színpadán , többek között a New York-i Carnegie Hallban, Bécsben a Wiener Konzerthausban, illetve Magyarországon a Magyar Állami Operaházban és a Művészetek Palotájában is.







Takács Nikolasszal duettezik Jennifer

Jennifer a 2018-as évben debütált első – az Egyesült Államokban felénekelt – saját dalával, amelyet Patrizio Moi világhírű zeneszerző komponált számára, aki többek között olyan hírességeknek szerzett már dalt, mint Meghan Trainor, Justin Bieber vagy Luciano Pavarotti.

A fiatal énekesnő a karácsonyi album kapcsán elárulta: ezzel is szeretne egy kis fényt gyújtani az éjszakában.

– Az idei karácsony sokban eltér az eddigiektől. A világjárvány olyan nem várt nehézségeket hozott, melyeket eddig elképzelni sem tudtunk. Én hiszek a zene lélekgyógyító erejében és abban, hogy egy-egy dal megnyugvást, békét tud hozni a szívünkbe. Bízom benne, hogy a Cédén és a majd a koncerten hallható dalok a körülmények ellenére is segítenek teljesebbé tenni ezt az Ünnepet.

Csodálatos élmény volt ilyen neves előadókkal együtt énekelni. Nem csak fantasztikus énekesek és duettpartnerek, de lenyűgöző emberek is. Az ő nevükben is kívánok Áldott, Békés Ünnepeket mindenkinek! – üzente Jennifer.