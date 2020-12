Régi álmát valósította meg Kárpáti Rebeka

A 26 éves pörgős tévés több fronton is helyt áll: ruhatervezőként és műsorvezetőként is felfelé ível a karrierje.

A karantén alatt jutott Rebeka arra az elhatározásra, hogy itt az ideje megvalósítani régi tervét. Saját ruhamárkájának pedig – alig egy héttel az indulás után – hatalmas sikere van.







– A koronavírus-járvány első hulláma alatt rengeteg munkámat mondták le, így több időm lett olyasmikkel foglalkozni, amiket már régóta meg szerettem volna valósítani. Végre sikerült belevágnom. Egy olyan vállalkozást akartam, ahol nem függök semmitől és senkitől – meséli Rebeka a kezdetekről. Persze fontos volt, hogy a környezete egy emberként mellé állt és támogatta.

– Mindenki rendkívül támogató volt, a családom, a párom és a ba­rátaim is. Nélkülük ez az egész nem működne. Emellett nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy sikerült egy olyan csapatot létrehoznom, ahol nemcsak munkatársak, de barátok is vagyunk – teszi hozzá Rebeka, aki folyamatosan fejleszti Kinda kollekcióját.

Itt mindent én álmodtam meg, és odafigyelünk a részletekre. Törekszünk a fenntarthatóságra, így biológiai úton lebomló futártasakot használunk, valamint néhány ruhánk újrahasznosított anyagból készül. Nem mondom, hogy minden tökéletes, de szépen fejlődünk és még rengeteg ötletem van. Például karitatív programban is részt fogunk venni.