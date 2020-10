Raktárkoncert – Jolly: Nem a pénz miatt zenélek – videó

Jollynak manapság csak különleges alkalmakkor van lehetősége színpadra állni, ilyen volt a fellépése a kormány által 5,3 milliárd forinttal támogatott Raktárkoncert-sorozatban, amelyre elkísérte párja, Barbara.

– Attól, hogy a fellépé-sek leálltak, az élet megy tovább, és zenére mindig szüksége van az embereknek. Most talán jobban, mint bármikor máskor, mert mindenkinek sok nehézséggel kell szembenéznie. Jó néhányan elvesztették a munkájukat, úgyhogy igyekszem a zenémmel elfeledtetni a gondjaikat – magyarázta lapunknak Jolly, aki korábban az egyik legfoglalkoztatottabb magyar előadó volt, manapság viszont csak elvétve állhat közönség elé.







– Nagyjából kéthetente szoktam koncertet adni, de mivel a fellépések mellett tévézem is, a Zenebutik csatornán több műsort is gyártok, és más előadóknak is szerzek zenéket, ma sem unatkozom . Egyébként, ha a szükség úgy hozná, simán vállalnék civil munkát is. Korábban szállodában dolgoztam, felszolgáló voltam, úgyhogy a vendéglátásban van némi tapasztalom. De akár azt is el tudom képzelni, hogy egy hotelben vacsoravendégeknek zenéljek egy szál zongora kíséretében. Egyelőre azonban maradnék az önálló buliknál, mulattatásnál, hisz ehhez értek, ez az életem. Nem szívesen mennék el mondjuk autószerelőnek.







Rosszul éli meg, hogy csak különleges alkalmakkor találkozhat a közönségével

Az énekes rosszul éli meg, hogy csak különleges alkalmakkor találkozhat a rajongóival.

– Születésnapokra, esküvőkre vagyok hivatalos, amiknek persze örülök, de jobb lenne, ha több lehetőségem volna fellépni. És nem a pénz miatt! Nekem is meg kell élnem valamiből, hisz én is kapom a sárga csekkeket, de nem elsősorban a pénz miatt zenélek, hanem mert ez éltet.

