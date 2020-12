Palácsik Lilla elmesélte: így fogant meg a kisfiuk - videó

A terhességről és a babázásról mesélt Palácsik Lilla.

Palácsik Lilla részletesen beszélt a terhességéről és a babázásról. YouTube-csatornájának legfrissebb videójában ezzel a témával kapcsolatos rajongói kérdésekre válaszolt. Először arról mesélt, hogyan fogant meg Noah baba.

Viszonylag hamar megfogant. 2020 elejétől akartam teherbe esni. 2019 őszén elmentünk a nőgyógyászhoz, akitől megkérdeztük, hogyan is kell elkezdeni ezt a folyamatot. Azt mondta, szedjem a fogamzásgátlót, és mellette kezdjem el szedni a terhes vitamint is. Decembertől kezdtem elhagyni a fogamzásgátlót, akkor még megjött, de januárban már nem. Úgyhogy januárban össze is jött Noah baba, viszonylag gyorsan, második próbálkozásra – mesélte Lilla.

Arra a kérdésre is válaszolt, mikor kezdett el nőni a pocakja, és hogy milyen érzés volt, amikor Noah először megmozdult a terhesség alatt. Palácsik Lilla arról is mesélt, milyen segítsége volt a szülés utáni első napokban, és elmondta, hány kilót hízott a várandósság alatt.