Nótár Mary nem hitt a vírusban, amíg el nem kapta

Bár az énekesnő soha nem vette félvállról a védekezést, sűrűn mosott kezet és maszkot hordott ott, ahol kötelező volt, az elején mégsem tudott hinni benne, hogy létezik a koronavírus, hiszen nem találkozott a közvetlen környezetében beteggel. Ám több mint egy hete Nótár Mary is koronavírusos tüneteket produkál, és kedden megjött a tesztje is, ami pozitív lett. Mary jelenleg rendkívüli fáradtságról, izom- és ízületi fájdalmakról, hőemelkedésről, ízvesztésről panaszkodik, és nagyon reméli, hogy hamar túl lesz ezen a ne­héz időszakon.







Napokig a rajongóit is hanyagolta a közösségi oldalakon mindig aktív énekesnő, mert annyira gyenge volt, hogy semmihez sem volt kedve © Instagram

A rajongóim ebből egyelőre csak annyit vehettek észre, hogy egy ideje nem vagyok aktív a közösségi oldalaimon – kezdi a Bors megkeresésére, Nótár Mary. – Egyszerűen nem volt erőm posztolni, a telefont sem volt erőm felvenni. A napjaim nagy részét az ágyban töltöm, fekszem és pihenek, és persze szedem azokat a gyógyszereket, melyeket a háziorvosom írt fel. Nem tudom, mikor lesz vége ennek, de elég kellemetlen érzés – teszi hozzá. Mary azt mondja, hogy tavasszal, amikor elindult a vírus, még nemigen hitt benne, hogy egyáltalán létezik ez az alattomos kórság.

Azt le kell szögeznem hogy sosem vettem félvállról a pandémiát, betartottam minden intézkedést, amit hoztak. Hordtam a maszkot, mostam a kezem, nem fotózkodtam vagy ölelkeztem a koncertek után a rajongókkal. Mégis elkaptam. Most már egészen másként gondolok a koronavírusra, mint tavasszal így, hogy szó szerint a bőrömön érzem a létezését – magyarázza Mary, majd így folytatja: – A családban a második vagyok, aki elkapta, nem tudjuk, hogy mikor és hol fertőződtünk meg. A nem túl kellemes állapotom ellenére is azt tudom mondani, hogy ha ennyivel megúszom, azzal kiegyezek, mert nekem szerencsére nincsenek fulladásos tüneteim. Remélem, ez így is marad – teszi hozzá, majd vidámabb témára vált.

A családom viccesebb része azzal hívott fel a napokban, hogy eddig úgy emlegettek engem a szakmában, mint a „mulatós zene koronázatlan királynőjét”, most viszont már meg vagyok koronázva… Ha rajtam múlott volna, azért maradtam volna korona nélküli, hogy őszinte legyen.

A sztárok sem kivételek

Az elmúlt napokban egyre jelentették be a sztárok, hogy ők is pozitív tesztet produkáltak. A legfrissebb adatok szerint Suzy is koronavírusos lett, továbbra is kórházban fekszik Delhusa Gjon, Majka pedig, aki több szövődménnyel is küzd, az otthonában lábadozik.