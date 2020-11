Nem elég a gondja, baleset érte Szilágyi István özvegyét!

Az idős szobrászművész elesett az otthonában, és az egész éjszakát a földön kellett töltenie. A földön fekve talált rá Szilágyi István özvegyére a segítője, Baricz Dezső.

Rosszul vagyok… ma voltunk orvosnál, mert iszonyúan fáj a bokám és a térdem.

Fájdalomcsillapítót is vettem be. Pedig csak nemrég jöttem ki a kórházból. Ott a tüdőmbe beleturkáltak egy szondával, de eredmény majd csak több, mint egy hét múlva lesz. Ha rosszindulatú a daganat, akkor sugárterápiára lesz szükség. Sajnos sokat dohányzom, ennek köze lehet ahhoz, hogy két foltot találtak a tüdőmön. Viszont az orvos azt mondta, hogy ennyi idősen, már ne tegyem le a cigarettát, mert még rosszabbul leszek, annyira megtelt már a szervezetem nikotinnal . Így most igyekszem csak napi 2-3 szálat elszívni. 18 éves korom óta szívok, amikor gyermekem lett, letettem 5 évre, de összevetve így is 55 éve dohányzom” – mondta el az AC News-nak Jolika néni, akire a földön fekve találtak rá hétvégén a segítői.









„Borzalmasan fáj a lábam, megöregedtem.

Szombaton az ágyamból a földre kerültem, és nem tudtam felállni, nagyon megijedtem.

Az éjszakát a padlón töltöttem. Úgy talált rám másnap Dezső és Szabi. Ők vigyáznak rám felváltva. El kéne adnom a házat és venni egy kisebb lakást, mert ezt így már nem lehet bírni.„

(via Ripost)