Mégsem őrzi hét lakat alatt az apja? Hawaiin romantikázik a szerelmével Britney Spears - Fotók

Ugyan hónapok óta azt kiabálják a fanatikus rakongók, hogy apja szinte fogságban tartja az otthonában a gyámság alatt lévő Britney Spearst, az énekesnő legfrissebb fotói most rácáfolnak erre a népszerű elméletre. Az énekesnő és a párja ugyanis egy privát géppel elutaztak Hawaii-ra, és nem úgy festenek, mint akiket bármilyen béklyó is köt az önfeledt szerelmeskedésben. Az úttal egyébként az énekesnő és szerelme Britney december 2-ai 39. születésnapjának a megünneplésébe kezdett bele, szóval nem is aprózzák el a dolgokat.

Komolyan belekezdtem ebbe a „dolgozz önmagadon”-dologba most. Utóirat: kreatív akartam lenni!

– írja a poszt alatt az énekesnő, aki azzal foglalta el magát a repülőn, hogy mesés gyümölcstálakat készített a fedélzeten található gyümölcsökből.

Britney-re egyébként már ráfért a kikapcsolódás, hiszen az elmúlt napokban tudta meg, hogy elutasították a kérelmét, amivel azt szerette volna elérni, hogy a továbbiakban ne az édesapja gyakoroljon felette gyámságot , amivel ő rendelkezik az énekesnő teljes vagyona felett, illetve ő hozhatja meg a nagyobb döntéseket is helyette, ami a karrierjét is érintheti.

Britneyt a rajongói elárasztják a hozzászólásaikkal, amikben kifejtik, hogy mennyire örülnek, hogy szemmel láthatóan nagyon boldog az énekesnő és végre őszintén mosolyog.