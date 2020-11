L.L. Juniort varratják magukra a rajongók

A rajongók a zenész szövegeit, sőt arcképét is magukra tetováltatják, ami meglepi Juniort. A híresség könnyekig meghatódott attól a tetkótól, amelyet egy hölgy rajongója készíttetett az oldalára és az alkarjára.

Az énekes a napokban egy nagyon szépen kidolgozott tetoválásról osztott meg fotót az Instagram-oldalán. Egy fiatal nő látható rajta, aki Junior „Ott leszek melletted” című dalának a szövegét varratta az oldalára és alkarjára, a kész művet pedig elküldte a zenésznek. Junior azt mondja, hogy még ő is meglepődött rajta, hogy milyen hatással volt rá ez a gesztus.







Meghatódott rajongója tetoválásán a zenész © Ripost

Alapvetően tetoválásellenes vagyok. Rajtam sincs egy sem – kezdte a Borsnak L.L. Junior, majd így folytatta: – De ez a tetkó valahogy megérintett. Az „Ott leszek melletted” egy nagyon kedves dal számomra, én írtam a szövegét és a dallamát is. Arról szól, hogy a családunkat nem választhatjuk meg, de a barátainkat igen, akik a testvéreink lesznek és akikben vakon megbízhatunk. Vagyis az összetartásról. A tetoválásra visszatérve – folytatta az énekes –, viszonylag sok olyan fotót kapok, amin egy rajongóm magára varratja valamelyik dalszövegem részletét, sőt láttam már olyat vállon és háton is, hogy az embe­rek az arcképemet tetováltatták magukra. Na az tényleg durva! – tette hozzá Junior.







Junior „Ott leszek melletted” című dalának a szövegét varratta magára egy fiatal nő © Instagram Story

A zenész azt mondja, régen hatódott meg ennyire egy gesztuson, mint most ezen: