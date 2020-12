Különleges ajándékkal lepett meg egy rákos kisfiút Will Smith – videó

Rászorulók arcára csal mosolyt legújabb videósorozatában Will Smith. Hétfőn debütált a színész-énekes és a Snapchat közös, Will From Home című műsorának második évada, amelyben az ünnepek közeledtével más világsztárokkal együtt kedveskednek rajongóiknak.

Az első részben az 52 éves filmsztár Jason Deruloval együtt lepett meg egy 14 éves rákos kisfiút, Aident. A gyilkos kórban szenvedő kamasz hetente jár kemoterápiára, ahová édesapja, Chuck kíséri el. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos óvintézkedések miatt azonban az apuka nem mehet be Aidennel a kórházba: helyette a parkolóban táncolva próbálja meg felvidítani kisfiát, aki az ablakból figyeli őt a kezelések előtt.

A különleges videóbeszélgetés alatt Derulo táncmozdulatokat tanított Aidennek és édesapjának, de az igazi meglepetés csak akkor érte a fiút, amikor kibonthatta a csomagot, amelyet a két világsztártól kapott. A videón látszik, hogy Aidennek majd’ leesik az álla, mikor előkerül a dobozból egy Playstation 5 konzol, amely a felvétel készültekor még csak előrendelhető volt.

