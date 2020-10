Kulka János a stroke-járól: Felmentem az égbe! – videó

Még ma is nehezen beszél a több mint négy éve szélütést kapott színész, aki úgy érezte, már a menyország kapujában toporog.

Október 29-én volt a Stroke világnapja, s ennek alkalmából Kulka Jánossal és a Szent János Kórház Stroke Centrumának osztályvezető főorvosával, Dr. Folyovich Andrással beszélgetett a Reggeli két műsorvezetője, Peller Anna és Lakatos Márk.

Dr. Folyovich egy igazi áttörésről beszélt, amikor kifejtette az új, vérrögoldó terápia fontosságát, amire a stroke utáni négy és fél órában van esély. Ennek előfeltétele viszont az, hogy időben bekerüljön a beteg a kórházba, ami jelenleg az akkut stroke-osok csekély 10%-ának sikerül. Így a stroke legeslő és legszembetűnőbb tüneteit is átvették a műsorban, majd ezután Kulka Jánost faggatták, hogy nála mi volt az első tünet, és egyáltalán, hogy emlékszik az egész történésre?

A színész bár tökéletesen ért mindent, saját szavaival élve fejben: "up to date" , a beszéd ma is nehézkesen megy neki, így kissé döcőgősen, de annál mosolygósabban, szívfacsaró gondolattokkal emlékezett a drámai percekre: