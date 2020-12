Koronavírus-teszttel készül a karácsonyra Nyertes Zsuzsa

Még bizonytalan, hogyan alakul Nyertes Zsuzsa karácsonya! Mivel több veszélyeztetett korú családtagja van a színésznőnek, fontos döntést hozott meg. Megrendelte a koronavírus-teszteket, amiket szenteste előtt egy nappal végeznek el rajtuk. Az eredményt pedig december 24-én kapják kézhez – írja a Ripost.









– Állandóan aggódunk, hiszen a Covid itt van az életünkben, és sajnos ettől függ a karácsonyunk is. Édesanyám nyolcvan, anyós-pajtikám kilencvenegy és a harmadik nagyink szintén nyolcvan felett van. Rájuk nagyon kell vigyáznunk. Szép nagy a családunk, ezért is rendeltem meg a teszteket. Ez a menetrend úgy néz ki, hogy már öt nappal a tesztelés előtt sem megyünk sehova, karanténban leszünk. Majd 23-án, reggel kijön hozzánk egy illetékes, aki leteszteli az egész családot. Az eredmény pedig másnap reggelre lesz kész. Szóval az utolsó pillanatig kell várni, hogy eldőljön, hogyan alakul majd a karácsonyunk – mondta el lapunknak Zsuzsa, aki nagyon bízik benne, hogy mindenkinek negatív lesz a tesztje.

– Csak akkor leszünk együtt, ha mindenkinél negatív lelet lesz. De ettől függetlenül is hordani fogjuk a maszkot és tartjuk a megfelelő távolságot is. Valamint az idősek és a fiatalok is szeparálva lesznek. Úgy tervezem, hogy két asztal lesz, egymástól távol. Most számunkra nem a karácsony a lényeg, hanem, hogy mindenki egészséges maradjon – tette még hozzá a színésznő, aki elmondta, hogy az ünnepi menü elkészítésében az egész család kiveszi majd a részét.

– A párommal csináljuk a halászlevet, a kisebbik húgomék, Andikáék a főételt, a rántott halat, anyukám a köretfelelős, krumplisalátát csinál, a süteményeket Zsuzsó lányom és a nagyik készítik – zárta.