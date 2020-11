Két óra is elég volt Berki Krisztiánnak, hogy kiborítsa a feleségét, Mazsit, aki sírva beszélt a kamerának - Videó

A hét elején Berki Krisztián is beköltözött a Viasat3 Celebcellájába, hogy öt napon keresztül egy konténerben elzárva feszegesse a határait. Krisztián bár mindig a kemény és rendíthetetlen oldalát mutatja kifelé, a bezártság az ő kőkemény szívét is meglágyította (és talán kicsit az agyát is): felesége, Mazsi kartonbábújához beszélt a szerda esti adásban. Nagyon hiányzol, hiányoztok, miért nem vagyok otthon veletek

- magyarázta a papírfigurának Krisztián, aki eztán az egész falat összefirkálta mindenféle kusza mondatokkal arról, hogy őt senki sem szereti, szar ember, ha kilép az ajtón, és a többi. Látszott rajta, hogy kezdi elveszteni az önkontrollt, egyszer ki is mondta, hogy a legjobb volna elhagyni a cellát.

Krisztián kiborulása és vergődése a 40. perc körül látható.







Miközben Krisztián a cellában raboskodott és csak a harmadik napra jutott el a teljes őrület határáig, addig felesége, Mazsi már a második órában kiborult, miután a férje beköltözött. A sírásról ő is forgatott egy videót, ami a Youtube-csatonájára töltött fel egyidőben Krisztián tévés kiborulásával.