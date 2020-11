Kandász Andrea: Megmutatta megújult testét

Rá sem lehet ismerni Kandász Andreára, aki az elmúlt hónapokban 22 kilóval lett karcsúbb. A szerepjátékokat kedvelő műsorvezető buja fotósorozatot vállalt.

Kandász Andi műsorvezető szívéhez kifejezetten közel áll a Moulin Rouge hangulata, így nemrég a fülledt hangulatú mu­latók világát megidéző ruhákban állt kamera elé.

– Minden nőnek ezer arca van, és én rendkívül boldog vagyok, hogy újra meg tudom mutatni ezt is. Büszke vagyok rá, hogy

mostanra már 22 kilót adtam le egy ősi palesztin gyógynövény-összeállítás segítségével,

és a fogyásomnak hála újra felvehetek ilyen ruhákat, hiszen ezt a női szerepemet az elmúlt időszakban nem mertem megmutatni.







A Moulin Rouge világa ihlette a képsorozatot

– Nyáron, amikor elkezdtem a kúrát Keleti Andi tanácsára, nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan ekkora eredményt tudok elérni. Persze a férjem­nek a kis kibuggyanó hurká­immal is tetszettem, de én nem voltam elégedett . És ez a lényeg. Magunknak megfelel­ni. Szeretem, hogy ilyen sokszínű tudok lenni: anya, háziasszony, dol­gozó nő, mű­sor­vezető­, de néha kuk­ta is, mindemellett egy érzéki, szexi, szerelmes nő . A férjem, mivel imád, minden súlycsoportomban vonzónak talál, de ha én magamat nem annak látom, akkor sok mindenben akadályoz a párkapcsolatban is. Engem. Nem a férjemet.

23 éve szeretjük egymást szenvedélyesen. Fenntartjuk a tüzet. Erre nagyon figyelünk.

– Például szerepjátékokat is szoktunk játszani, amelyek során a Moulin Rouge-ruhák is előkerülnek néha – mesélte Andi, aki gyerekkora óta rajong a híres francia mu­latóvilágért, ahol extravagáns táncosok fantasztikus és olykor megbotránkoztató revümű­sorokkal kápráztatták el a kö­zönséget.