Ismét kezdhetünk aggódni Britney-ért – megint nagyon fura dolgokat művel az Instán

Tényleg nagyon kéne Britney Spears mellé valaki, aki legalább a közösségi oldalain visszafogja a szebb napokat látott énekesnő ámokfutását.

Lassan végleg letehetünk róla, hogy Britney Spears, a tinik egykori kedvence valaha is visszatér a rivaldafénybe – a szebb napokat látott sztár ugyanis olyan bizarr dolgokat művel a közösségi médiában, hogy azt már tényleg nehéz picit is komolyan venni. Volt, hogy brutál lábtöréséről posztolt videót, máskor arról számolt be, hogy egy pár gyertyával sikeresen felgyújtotta az otthoni edzőtermét, és úgy alapból is elég zavarosak a posztjai.

Most például három szakasztott ugyanolyan szelfit osztott meg magáról (és még csak nem is egy lapozgatós posztban, hanem külön-külön), mondván: annyira beleszeretett a felvételbe, hogy több verzióját is be akarta mutatni követőinek. Hát jó...







Egyébként szvesen megmutatjuk a fotót nagyban is, csak hogy ne érje szó a ház elejét:

Britney-nek egyébként nagyon bejött ez a szelfi-póz, mert már többször lőtt egész hasonló fotót. Mint például itt:

Vagy mondjuk itt: