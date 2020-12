Iskolából jön A Dalba Bari Laci

Az Ének Iskolájában ismerhettük meg gyermekként Bari Lászlót, aki a zenei pályáról felnőttként sem mondott le. Igaz, a rivaldafény helyett először az iskolapadot választotta, s most, A Dal 2021-ben tér vissza a színpadra.

A zene a vérében van, árulta el nekünk Bari Laci, akinek produkciója bejutott A Dal 2021 negyven legjobbja közé. Úgy érzi, most igazán meg tudja mutatni való­di önmagát.

– Nagy utat jártam be az első médiaszereplésem óta, amit akkor nagyon élveztem, viszont a szüleim azt mondták: első a tanulás. A Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumban dzsesszzongoristaként végeztem. Azóta pedig pedagógusasszisztensként dolgozom és tanítom a gyerekeket, akiket imádok. Hihetetlen fejlődésen mennek ke­resztül – avatott be minket Laci, majd elárulta, mit is je­lent számára saját dala.







Még gyermekként kedvelte meg az ország Bari Lacit. Most A Dalban láthatjuk őt újra © tv2

– Sok neves embernek köszönhetem, hogy most itt tartok. Magam írtam ezt a dalt, nagy szó, hogy így debütálhatok. Remélem, sokak­nak „átjön”, hogy miről is szól a Féltelek című szerzeményem. Itt nem egy kapcsolatban lévő párról, hanem egy szakítás utáni féltésről van szó, amiben már a szerelem nincs meg – mesélte el lapunknak Laci, igaz, neki jelenleg nincs ideje barátnőre.