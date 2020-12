Hoppá! Csősz Bogiék maszkja a legbiztonságosabb a koronavírussal szemben

Jól lefedi az arcot, kimondottan bőrbarát, és 24 órán keresztül hordható a vadonatúj magyar fejlesztésű maszk, ami a világon egyedül hitelesített vírusszűrővel rendelkezik.

Jól lefedi az arcot, kimondottan bőrbarát, és 24 órán keresztül hordható a vadonatúj magyar fejlesztésű maszk, ami a világon egyedül hitelesített vírusszűrővel rendelkezik.

Az erősen fertőzött környezetben is közel 100 százalékos védelmet biztosító álarc kifejlesztésében nagy részt vállalt Csősz Boglárka és formatervező testvére, Botond. Az újítás forradalmasítja a maszkpiacot, nemcsak megnyugtató biztonságot adó védelmével, hanem azzal is, hogy ezt a legkönnyebb fertőtleníteni.







Akár forralásban is lehet fertőtleníteni a maszkot, de a szappanos vizet is bírja © Instagram

Először csak a család védelme miatt kezdett el Csősz Boglárka és testvére megnyugtató biztonságot nyújtó maszk fejlesztésén dolgozni. Miután a vírus első hullámában nem jutottak álarchoz, és a külföldről rendeltek nem érkeztek meg, úgy döntöttek, inkább csinálnak saját maguknak . Akkor még nem gondolták, hogy ebből vállalkozás lesz, most pedig már elindult a sorozatgyártás, nemsokára világszerte tudnak szállítani.







Csősz Bogi sokat keresett biztonságos maszkot, mivel nem talált, testvérével, Botonddal kifejlesztett egy tökéleteset © Instagram

– Amikor berobbant a vírus, én még rendszeresen forgattam, sokat ingáztam Budapest és Isztambul között – mesélte a Törökországban élő színésznő. – A családom nagyon féltett, bevallom, bennem is volt félsz, keresni kezdtük a maszkokat, de nem találtunk, ekkor kezdtünk el formatervező testvéremmel gondolkozni, mit lehetne tenni. Botond megálmodta az első darabokat, de akkor még tényleg csak saját célra. Aztán, amikor láttuk, hogy a fellelhető 3D-s modellek nem fekszenek fel rendesen az arcra, ő megalkotott egy új formát, amit mindenki kényelmesnek talált. Aztán az is kiderült, hogy a megvásárolható álarcok nincsenek vírusra tesztelve, így jött a második innováció, az orvosi részecskeszűrő, ami egyedül a világon csak a cégünk által fejlesztett darabokban található meg. Ezek teszteléséhez vásároltunk egy részecskemérő berendezést, amely a levegőben szálló részecskék mérésére alkalmas. A kész termékeket eljuttattuk orvosokhoz is, az ő véleményük is fontos volt.

Fröccsöntéssel készülnek a maszktestek, vannak szimpla és duplaszűrős darabok is. Bogi nagyon büszke arra, hogy egy magyar export termék fejlesztésében vehetett részt.







Minden arcformára illik, kényelmes a viselése, és a dupla szűrőset a légzési nehézséggel küzdők is viselhetik © Instagram