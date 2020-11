Hatalmasat terpesztett a 62 éves Sharon Stone – fotó

Maga Sharon Stone se hitte volna, hogy hatvan fölött megy még neki a modellkedés, de legújabb, dögös fotójával bebizonyította, hogy még ma is igazi szexszimbólum. A 62 éves színésznő egy szexi képpel örvendeztette meg rajongóit az Instagram-oldalán, amelyen egy feszes bodyban pózol a kamerának, megvillantva hosszú lábait.

Magam is meglepődtem, de egyben hálás is vagyok azért, hogy még 62 évesen is megy a modellkedés – írta bejegyzésében Stone.