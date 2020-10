Három testőr halála száradhat Alain Delon lelkén

A színész ma is élő mítoszához számtalan nőügye, illetve testőreinek rejtélyes halálában játszott, teljes egészében sosem tisztázott szerepe is hozzájárult. November 8-án lesz 85 éves.

Míg a nők ma is bomlanak érte, Alain Delon élete sosem volt olyan csillogó, mint ahogy az a filmvászonról látszott. Nevelőszülők, kamaszkori deviancia és hat iskolai kirúgás, szökések és notórius munkakerülés jellemezte fiatalkori éveit. Nevelőapja mészárszékén is dolgozott, ahonnan inkább a haditengerészethez szerződött. A hadseregnél sem tűrte a fegyelmet, és a hírek szerint különösen kegyetlen is volt, ezért még öt­éves szerződése lejárta előtt leszerelték.







Piszkosul jóképű volt és piszkosul is élt © AFP

Kirúgása után 1956-ban Pá­rizsba ment, rendkívüli sármjával hamar belopta magát a befolyásos üzletemberek és filmkészítők szívébe. Bár 1959-től 1964-ig a szépséges Romy Schneider volt a menyasszonya, még leendő anyósa is úgy vélte, férfiakkal is megcsalja a színésznőt.







Delon fiatalon nemcsak a forgatásokon, hanem az alvi- lágban is otthonosan mozgott © AFP

Romy után viharos gyorsasággal elvett egy Na­thalie nevű állítólagos prostituáltat, akit alvilági kapcsolatai révén ismert meg. Tőle született piszkosul jóképű első fia, Anthony. A gyors házasságot gyors válás követte, és Delon 1969-ben elvette Mireille Darc színésznőt, aki meglepően sokáig, 1984-ig kitartott mellette, pedig számos nő fordult meg a színész ágyában a frigy közben is. Ebben az évtizedben felmerült az a pletyka is, hogy Delon és fia egymás vetélytársai voltak egy színésznő kegyeiért folytatott vetélkedésben.

A né­met származású énekesnővel, Nicóval is viszonya volt, szerelmükből egy gyermek is született. Azonban hiába a tökéletes hasonlóság, Delon so­ha nem ismerte el Christian Aaron Boulogne-t a sajátjaként.







Romy Schneidert sosem vette el © GettyImages

Az, hogy egy ilyen alapvetően agresszív és normaszegő nagyvilági férfi nők tu­catjait cipelte az ágyába, talán nem is annyira meglepő, ám az, hogy a sajtó szerint vér is tapad a kezéhez, már annál inkább. Az 1960–1970-es években a sztár három testőre is rejtélyes módon halt meg, és ezek a sosem tisztázott halálesetek Delont is gyanúba kever­ték.







Nathalie és a kis Anthony © GettyImages

Első testőrét, a ju­goszláv Milos Milosevicset 1966. január 31-én találták holtan Mickey Rooney feleségével, Barbarával a Rooney-villa fürdőkádjában. A hivatalos ha­lálok: szerelemféltés és öngyilkosság volt. Az utód Stefan Markovic lett, őt egy évvel később érte a halál: holttestét egy szemeteszsákban találták meg egy meddőhá­nyóban.







Sokak szerint vér tapad a színész kezéhez © AFP

Sokan ma is úgy vélik, Delon tudomást szerzett testőre és Nathalie viszonyáról, ezért végzett vagy végeztetett a férfival, sőt azt is megszellőztették, hogy Anthony apja sem a színész, hanem a rá igencsak hasonlító testőr volt.





Anthony kiköpött apja. Vagy inkább a testőrre hasonlít? © AFP